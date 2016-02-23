Teknoloji Buluşmaları Antalya'daydı

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği ve EticaretSEM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından organize edilen binlerce KOBİ ve girişimciyi teknoloji ile buluşturan konferanslar zinciri, bugün Antalya durağındaydı.

KOBİ'lerimizin internetin gücünden maximum oranda faydalanması, işlerini dijital dünyaya tam ve eşzamanlı entegre etmesi için alanında en iyilerini sahnesinde ağırlayan etkinlik, EticaretSEM kurucusu Merter ÖZDEMİR’in konuşması ile başladı.

Teknoloji Buluşmaları Ana Sponsoru Turkcell’in Kurumsal Müşteriler Satış Direktörü Barbaros ÖZDEMİR’in sunumu ile devam eden program her zaman olduğu gibi ünlü sunucu Metin Uca’nın moderasyonunda gerçekleşti. Türkiye’nin en ünlü melek yatırımcılarından Mehmet Metin Okur ve Gittigidiyor.com CEO’su Öget Kantarcı’nın konuşmacılar arasında olduğu bu özel günde, 21 kişilik konuşmacı kadrosu sahnede yer aldı.

‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ana sponsoru Turkcell olurken TEB, Gittigidiyor.com, Sefamerve.com, Ticimax Eticaret Sistemleri, F.I.T Solutions, Emarsys, VitrinGez.com, Dora Telekom, İyzico Ödeme Sistemleri, JWmaster, Fotometrik360, Pepakura Digital, AjansTR, Blippar, Matbuu.com ve MYNET diğer sponsor firmalardan bazıları. Endeavour ve TUGİAD tarafından da desteklenen etkinlikler zinciri, mart ayında İZMİR’ de kaldığı yerden devam edecek.