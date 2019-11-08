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08 Kasım 2019 Cuma 08:41:42 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 09:05:19

Türkiye tahminleri tutmayınca hepsi çark etti

Türk ekonomisinin beklenenden çabuk iyileşme göstermesi uluslararası kuruluşları şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye için yüzde 2.3 küçülme öngören AB, bu tahminini 2.6 puan yükselterek yüzde 0.3’lük büyümeye çıkardı. AB, Euro bölgesine ilişkin büyüme tahminini ise aşağı çekti.

Bugüne kadar Türkiye ile ilgili karamsar tablolar çizen kuruluşlardan ‘çark edenlerin’ arasına son 1 hafta içinde Fitch Ratings ve IMF’nin ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da katıldı. Türkiye için daha önce yüzde 2.3 küçülme öngören AB, Türkiye’nin hızla toparlandığına dikkat çekerek bu tahminini 2.6 puan birden yükselterek yüzde 0.3’e çıkardı. AB, Euro bölgesine ilişkin büyüme tahminini aşağı çekti. 

TOPARLANMA HIZLI

‘Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu’nu yayımlayan AB Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.1, 2021 yılında ise yüzde 3.5 büyüyeceğini tahmin etti. Raporda, Euro Bölgesi’nin 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri bir önceki rapora kıyasla düşürüldü. Önceki raporda Euro Bölgesi’nin 2019’da 1.2, 2020’de 1.5  büyüyeceği tahmin edilirken, son raporda bu oranlar 2019 için 1.1’e, 2020 için 1.2’ye indirildi. Büyüme tahmini 2021 için ise yüzde 1.2 olarak öngörüldü.

Raporda Türkiye ile ilgili başka tahminler de yer aldı, Türkiye’de işsizlik oranının 2019’da yüzde 13.7, 2020’de 13.3, 2021’de 12.9 olacağı öngörülen raporda, TÜFE’nin ise  2019’da yüzde 15.3, 2020’de 10.3, 2021’de 9.3 olacağı tahmininde bulunuldu. Raporda, Türkiye’de ekonominin geçen yıl yaşanan döviz krizinin ardından mali teşvikler ve ihracattaki artışla birlikte beklenenden daha hızlı biçimde toparlandığına dikkat çekildi. İş gücü piyasalarının zayıf olduğu ve şirket bilançolarının toparlanması gerektiği belirtilen raporda, belirsizliklerin tüketim ve yatırımları baskıladığı kaydedildi.  

ÖNCE FITCH VE IMF

Fitch geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltmişti. Böylece Fitch 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi  değerlendirmesi ile ilgili ilk olumlu adımı atmıştı. IMF ise önceki gün yayınladğı değerlendirmesinde Türkiye ekonomideki iyileşmeyi övmüştü.

EBRD: TÜRKİYE'DE POTANSİYEL BÜYÜK

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Beata Javorcik, Türkiye’nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu, ekonomide yeniden dengelenmenin görüldüğünü söyledi. Javorcik, “Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. Ülkenin muhteşem stratejik konumu, büyük ve çeşitliliğe sahip ekonomisi, güçlü özel sektörü ve görece düşük kamu borcu var” ifadelerini kullandı. Javorcik Türkiye’nin risk priminin azaldığına da dikkat çekti.

Avdagiç: IMF’nin başına taş düştü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, IMF’nin son raporunda Türkiye değerlendirmesine ilişkin, “IMF, raporunda Türkiye için büyümedeki iyileşme ve cari açıktaki keskin düşüşe dikkat çekip sık sık ‘beklenenden daha iyi aktivite’ diyerek gerçeği gördü. Bu durum elbette bizim kendilerine güven duyup alkış tutmamızı sağlamaz. Ancak bu, kendi tutarsız ve karamsar tahminlerinin itirafı niteliğindedir”dedi. Avdagiç “Türkiye ekonomisi, karamsar tahminler yapanları şaşırtarak, ‘beklenenden daha iyi’ olmaya devam edecek. Çünkü Türkiye güç birliğiyle ekonomisine ve bekasına sahip çıkmaya kararlı. IMF’nin başına taş düştü sanıyorum ki Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflere doğru gelmeye başladılar. Daha çok keskin dönüş yapacaklarını görüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Star Gazetesi

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