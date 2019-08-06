Türkiye: Tacikistan ile dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var

  • Bist 100
    99951.6
  • Dolar
    5,5251
  • Euro
    6,1780
  • Altın
    260,0360
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ruslar ABD'nin kirli Suriye planını deşifre etti: Hava sahasını kapatacaklar Ruslar ABD'nin kirli Suriye planını deşifre etti: Hava sahasını kapatacaklar
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek: 127 milyon euro ilave fon sağlanacak AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek: 127 milyon euro ilave fon sağlanacak
Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama
Tunuslu kadın boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Tunuslu kadın boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti
BM: DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var BM: DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var
İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza
Tunceli'de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı Tunceli'de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı
Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir
Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı
Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor
Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
Bosna'daki "ölüm kampının" 700 kurbanı unutulmadı Bosna'daki "ölüm kampının" 700 kurbanı unutulmadı
Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay neden öldü? Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay neden öldü?
Seçimlerde örtülü ittifak yapan CHP ile HDP'den yeni kepazelik: Hem belediye başkanı hem müdür Seçimlerde örtülü ittifak yapan CHP ile HDP'den yeni kepazelik: Hem belediye başkanı hem müdür
Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Mehmet Ümit Akbey'e 12 yıl hapis FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Mehmet Ümit Akbey'e 12 yıl hapis
Umur Bugay kimdir, kaç yaşındaydı? Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay kimdir, kaç yaşındaydı? Umur Bugay hayatını kaybetti!
Pakistan Başbakanı İmran Khan'dan Cammu Keşmir çıkışı: Tüm dünya acı çeker Pakistan Başbakanı İmran Khan'dan Cammu Keşmir çıkışı: Tüm dünya acı çeker
Son Dakika: İstanbul Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı Son Dakika: İstanbul Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı
Keşmir'de savaş çanları çalıyor Keşmir'de savaş çanları çalıyor
Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir?
AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 14:19:20 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 14:21:30

Türkiye: Tacikistan ile dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tacikistan ile 2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık. Ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var" dedi.

Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10'uncu Dönem Toplantısı, Ankara'da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bakan Varank, toplantının ardından Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'2018'DE TACİKİSTAN İLE 380 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ YAKALADIK'

Bakan Varank, Türkiye ve Tacikistan'ın önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Tacikistan'ın ihracatında 2, ithalatında ise 5'inci sırada olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda dış ticarette istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Bakan Varank, bunun üzerine iki ülkenin karşılıklı özveriyle attığı somut adımlarla bu düşüşün toparlandığını kaydetti. Varank, "2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık. Ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bugün, KEK toplantısında bir araya geldik. KEK toplantıları, ekonomik işbirliklerini güçlendirmenin en etkili yollarından biridir. Teknik ekiplerimizin gerçekleştirdiği müzakereler neticesinde, bugün yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol, yatırım ortaklıkları başta olmak üzere, sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe, eğitimden kültür-turizme kadar geniş bir yelpazede iş birliklerini kapsıyor" dedi.

İKİ ÜLKE KOBİ´LERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Bakan Varank, Meclis'ten geçirilen 5 yıllık planla Türkiye'nin kalkınma rotasını sanayiyle çizmeyi öngördüklerini belirterek, "'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonuyla yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi ana hedefimiz olarak belirledik. Sanayimizde dijital dönüşümün sağlanması ve verimliliğin artırılması için yol haritalarımızı belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin bilim, sanayi, teknoloji ve girişimcilik alanındaki politikalarında baş aktör konumunda. Dolayısıyla, bu alanlardaki tecrübelerimizi Tacikistan´a taşımaya, tacik kardeşlerimize destek olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin son yıllarda otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektronik gibi birçok sektörde küresel ihracatçı konumuna geldiğini vurgulayarak, bu başarıda pay sahiplerinden birinin de KOBİ'ler olduğunu kaydetti. Bu alanda kaydedilen başarının Tacikistan'a aktaralacağını belirten Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Tacikistan ziyaretinde, bu noktada bir adım atılacak. KOBİ'lerimizden sorumlu kuruluşumuz KOSGEB ile Tacikistan'daki muadili (Tataristan Cumhuriyeti Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi) arasında bir mutabakat zaptı imzalamayı öngörüyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Bakan Varank, ülkelerarası ticarette zaman zaman sınır kapılarında, geçiş belgeleri ve vize konularında bir takım sorunlar yaşandığını belirterek, Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nda bu konuları detaylı bir şekilde ele alacaklarını kaydetti. Rusya-Azerbaycan demiryolu hattına Tacikistan´ın da dâhil olmasının ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için önemli olduğunu belirten Varank, "Havayolu seferlerinin artması ve kargo uçaklarının sisteme dahil edilmesi Tacikistan ve Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayacaktır. Türk hava yollarının bu noktada hazır olduğunu belirtmek istiyorum. Tacikistan´ın rahat erişilen bir ülke olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

(DHA)

Türkiye o planı devreye sokarsa ABD de PKK/PYD da biter! Ankara'nın elinde çok ciddi kozlar olacak!
Türkiye tek açıklaması yetti: Geceleri yattıkları yeri değiştirdiler
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
G.Saray sefere çıktı! Listede bir değil iki yıldız var
Tarkan Kaz Dağları'nda çoktan villasını almış bile!
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Emekliye 1.000 TL
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ