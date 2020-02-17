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17 Şubat 2020 Pazartesi 15:03:03 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:04:22

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigaraya karşı çıkarılan yasalar ve uygulanan cezalar kapsamında sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi" dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında İstanbul'da bir AVM'de program düzenledi.

10 MİLYON İNSAN SİGARAYI BIRAKTI

Programda konuşan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktığı zaman, Türkiye'de ortalama 30 milyon civarında sigara içen insan vardı. Yapılan uygulamalar ve konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler sonucunda sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine düştü. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesilelerle bıraktı." dedi.

ZAMLAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yapılan zamların ve tek tip sigara paketi uygulaması gibi etkenlerin halkın üzerinde ciddi etkiler olduğunu söyleyen Aydın, " Her geçen gün daha çok insan sigarayı bırakmaya çalışıyor. Fakat maalesef bazı kuruluşlar özellikle kafeler, restoranlar ve eğlence yerleri hala daha belli bir saatten sonra kapalı alanlarda sigara içtiriyorlar. Yani yasa delinip ihlal ediliyor. Bunun için etkinlikleri çoğaltarak halkın duyarlılığını arttırmak gerekiyor." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ HİÇ BİTMİYOR BİTMEYECEK DE"

Halkın sigara konusunda bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu ve bu yüzden de yapılan mücadelenin bitmemesi gerektiğini belirten Aydın, "İnsanların hayatı üzerinden ekonomik girdi yapmaya çalışan bir kesim, her zaman olacak. Buna karşı da bir zihniyet hep mücadele içinde olacaktır. Biz dünyada sigaranın, sigara molekülünün tamamen yok olacağına inanarak çalışıyoruz ama bunun çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü karşımızda o düşman hep çalışmaya devam ediyor. O yüzden çalışmalarımız hiç bitmiyor bitmeyecek de." dedi.

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