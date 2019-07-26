  • Bist 100
    102806
  • Dolar
    5,6439
  • Euro
    6,2861
  • Altın
    256,8300
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Romanya'da trafik kazası: 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti Romanya'da trafik kazası: 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti
Hakkari'de şehit askerimiz için tören düzenlendi Hakkari'de şehit askerimiz için tören düzenlendi
Dink davasının firari sanığı Uzundal İzmir'de yakalandı Dink davasının firari sanığı Uzundal İzmir'de yakalandı
Ukraynalı animatör Müslüman oldu Ukraynalı animatör Müslüman oldu
Bursaspor'un altyapısı göreve başladı Bursaspor'un altyapısı göreve başladı
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama
Çağın yeni tehdidi... "Her hareketimiz takip ediliyor" Çağın yeni tehdidi... "Her hareketimiz takip ediliyor"
Malta, Akdeniz’i geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmeni kurtardı Malta, Akdeniz’i geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmeni kurtardı
Samsun'da balıkçı teknesinden denize düşen genç kayboldu Samsun'da balıkçı teknesinden denize düşen genç kayboldu
Kayserispor, SC Freiburg'a 2-0 mağlup oldu Kayserispor, SC Freiburg'a 2-0 mağlup oldu
Jandarma personel alımı başvuruları sona erdi! Jandarma personel alımı şartları neler? Jandarma personel alımı başvuruları sona erdi! Jandarma personel alımı şartları neler?
Türkiye-Rusya arasında imzalar atıldı Türkiye-Rusya arasında imzalar atıldı
Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Suudi Arabistan o ülkeden hacıları kabul etmeyecek Suudi Arabistan o ülkeden hacıları kabul etmeyecek
Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi
Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek
SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor
Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor
Endonezya'da yanardağ patlaması Endonezya'da yanardağ patlaması
Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Temmuz 2019 Cuma 17:16:22 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:18:31

Türkiye-Rusya arasında imzalar atıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.' dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlığında Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, bir otelde yapıldı. Toplantı kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 2019-2023 yılları arası kalkınma planının açıklandığını söyledi.

"2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Pekcan, bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı, korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pekcan, bu hedefe ulaşırken en başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünyayla ekonomik açıdan entegre olmayı ön gördüklerini kaydetti.

Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin ele alındığı Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, komisyon kapsamında oluşturdukları çalışma gruplarının verimli bir şekilde çalıştığını, pozitif sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Toplantı kapsamında imzalanan protokolün ticaretten enerjiye, tarımdan ulaştırmaya, bilimden sanayiye, birçok başlığı içerdiğini aktaran Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolü ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki ülkenin de menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesine vesile olacaktır. İki ülke arasında tesis edilmiş olan düzenli istişare mekanizması çerçevesinde potansiyel ürün gruplarının belirlenmesi ve bunların ticaretinin artırılmasının önündeki engellerinin tespit edilmesi konusunda da mutabık kaldık."

Pekcan, protokolün, Türkiye ile Rusya gümrük idareleri arasında sağlanan iş birliğinin gelişmesine yönelik bir eylem planının hayata geçirilmesi, ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanması, Türkiye'de belirlenen bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi konularını içerdiğini belirtti. Pekcan, dijital ürünler ticareti ve elektronik ticaret alanında iş birliği yapmak, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke yatırımcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünde destek ve yardım mekanizmalarının çalıştırılması hususlarının da yer aldığını bildirdi.

Tataristan, Başkurdistan ile Dağıstan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu muhtelif bölgeleriyle Türkiye arasında altyapı projeleri, madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv yan sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hususunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Pekcan, yük taşımacılığı ve liman altyapısının geliştirilmesine ilişkin eylül ayında Samsun'da Türk ve Rus armatörlerin, liman terminal operatörlerinin ve iş çevrelerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.

TÜRKİYE - RUSYA TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ TÜRKİYE'DE TOPLANACAK
 
Soçi İstanbul limanları arasında deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde mutabakat sağlandığını dile getiren Pekcan, şöyle dedi:

"İki ülke arasında uluslararası kara yolu ulaşım anlaşmasının imzalanmasına karar verilmiştir. Ayrıca enerji çalışma grubunda gündeme geldiği üzere, doğal gaz alım satımında uzun vadeli servis, bakım, gaz pompalama, elektro teknik, güç ekiplerinin tedarik sözleşmelerinde yürütülmesinde yerli paraların kullanılması her iki tarafın da lehine olacaktır. İki ülke arasında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına yönelik iş birliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik kararlılık devam etmektedir. Birinci ünitesi de cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında teslim edilmesiyle ilgili her iki taraf da faaliyetlerini aksatmadan sürdürmektedir."

Her iki ülkenin tarım bakanlarının bir araya geleceği Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi'nin üçüncü dönem toplantısını yıl sonuna kadar Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığını aktaran Pekcan, tarafların tarım ticaretini gözden geçirdiğini, ticareti kolaylaştırmak adına bazı tedbirlerin alınması yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Ayrıca bu protokolde diğerlerinden farklı olarak bilimsel ve sağlık yönünden de üretim ile teknolojinin geliştirilmesi yönünden üst düzey toplantılar yapıldığına değinen Pekcan, bu doğrultuda iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında bir mutabakat imzalanacağını bildirdi.

Pekcan, toplantının en önemli sonuçlarından birinin ülkeler arasındaki teknik engellerin kaldırılması, pazarda güvenli ürün dolaşımının sağlanmasıyla ilgili teknik düzenlemelerle ilgili alt çalışma grubu oluşturulması olduğunu söyledi.

"DAHA FAZLA RUS TURİST AĞIRLAMAK İSTERİZ"
 
Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli unsurlarından birinin turizm olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları belirtti:

"2018 yılında 6 milyon turist gelmiştir. 2019 yılında daha fazla Rus turisti ağırlamak isteriz. Bu noktada MİR kart, 2019 Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kullanıma açılmış olup, şu ana kadar 4 milyon liralık hacme ulaşmıştır. İkili ilişkilerimizin diğer önemli ayağı da müteahhitlik sektörüdür. Bildiğiniz gibi müteahhitlerimizin Rusya'daki projelerinin toplam değeri 75 milyar dolara ulaşmıştır. Sadece iki ülke için artık geleneksel hale gelen müteahhitlik sektörü gibi gerçek entegrasyonun sağlandığı sektörler dışında e-Devlet, akıllı şehirler ve bilgi güvenliği gibi hususlar da ikili ekonomik ilişkilerimizde ele alınması öngörülmektedir."

İki ülke arasındaki gelişmelerin çok yönlü geliştiğine değinen Pekcan, her devletin de dışarıdan ithal ettiği, Türkiye'nin Rusya'dan, Rusya'nın da Türkiye'den ithal edebileceği ürünler listesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Pekcan, protokol kapsamında alınan kararların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

RUS BAKAN ATM'DEN MİR KARTI İLE PARA ÇEKTİ
 
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekti. Siyasi diyalog ile her alanda karşılıklı ilişkilerin ivme kazandığını dile getiren Novak, "Burada da kapsamlı bir toplantı yaptık. Önemli konuları ele aldık. Bir liste oluşturduk, çözümlenmesi gereken konuları değerlendirdik. Geleceğe dair neler yapabileceğimizi belirledik. Ticaret hacmimizi artırmaya yönelik yoğun çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Pekcan ve Novak ile ilgili bakanlıklar arasında protokol imzalandı. Tören sonrası Novak, Rusya Ulusal Ödeme Kartı Mir ile otelin içinde bulunan Türkiye İş Bankası ATM'sinden 100 lira çekti.

(AA)

Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
'Acil yardım' yardım çağrısı gönderdiler! Helikopterler bölgeye gönderildi!
İngiltere merkezli The Economist Türkiye'nin gücünü itiraf etti
Yer: İzmir... Tüm dünya sıraya girdi: Kilosu 4 eurodan satılıyor!
G.Saray bombayı patlatıyor! 3 yıldızı KAP'a bildirecek
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor!
Teslim olan PKK'lıdan çapıcı itiraf! İHA ve SİHA'lar ezberlerini bozdu!
3 yıldır tarlasının etrafına saç döküyor! Öyle bir şey keşfetti ki...
Dünyaya terör mesajı
Herkes dondu kaldı! Basın toplantısında Şenol Güneş'e yüklendi
Tuvaletsiz uçak dönemi başlıyor! Sonunda bunu da yaptılar
Maliyeti 25 bin TL'ydi! Doğu ve Güneydoğu'da taziye yemeğine son!
Bölgede sular kaynıyor! 'Savaş için hazır olun'
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 4 katına çıkaracağız
Gomis'ten çok konuşulacak F.Bahçe açıklaması
Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?
En yetkili isim açıkladı! O ilimizde petrol üretilecek!
Kamyon teröründe son nokta! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti
Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
İlber Hoca'dan 'el öpme' yanıtı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ