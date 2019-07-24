Türkiye Petrolleri yöneticileri Gaziantep'te

Türkiye'nin dört bir yanında açılan istasyonları ziyaret etmek için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ üst yönetim kadrosu, ilk olarak Gaziantep'e gelerek istasyon açılışına katıldı.



Merkez Şahinbey ilçesinde Arslan Kulaksız Bulvarı'nda yer alan TP istasyonu düzenlenen törenle açıldı.



Törene TP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Seçkin Uçar, yönetim kurulu başkan vekili Gürz Kodal, satış direktörü Şakir Memikoğlu, yatırım direktörü Hakan Uçar, pazarlama pirektörü Ulaş Koç ve Giray Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Dalgıç ile davetliler katıldı.



Dalgıç, yaptığı açıklamada, Giray Grup olarak TP ile Gaziantep'te 3'üncü istasyonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



TP'nin yerli ve milli bir marka olduğunu, kendilerinin de Gaziantep'te bilinen bir şirket olduklarını ifade eden Dalgıç, "Güçlerimizi birleştirdik. Birlikte güzel satışlar gerçekleştireceğiz. Türkiye Petrolleri ile büyüyeceğiz inşallah." dedi.

(AA)