13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:48:54
Türkiye’nin rüzgârı daha güçlü esiyor
Rüzgar enerjisinde kurulu güç bu yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık santralın işletmeye alınmasıyla, 7 bin 615 megavata ulaştı.
Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerının (RES) kurulu güç bakımından yüzde 71,85’i Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Mevcut projelerin yüzde 13’ü Akdeniz, yüzde 10,01’i İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Türkiye’de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yüzde 19,20 ile İzmir ilk sırada yer alırken, bu ili yüzde 14,90 ile Balıkesir izledi.
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