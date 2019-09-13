Türkiye’nin rüzgârı daha güçlü esiyor

Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerının (RES) kurulu güç bakımından yüzde 71,85’i Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Mevcut projelerin yüzde 13’ü Akdeniz, yüzde 10,01’i İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Türkiye’de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yüzde 19,20 ile İzmir ilk sırada yer alırken, bu ili yüzde 14,90 ile Balıkesir izledi.