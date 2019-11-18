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18 Kasım 2019 Pazartesi 09:10:16 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:11:39

Türkiye’nin otomobili Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde üretilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim üssünün adresi belli oldu. Türkiye’nin otomobili Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde üretilecek

TOGG, yerli otomobili Gebze- Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'nde kuracağı fabrikada üretecek. Fabrika yatırımı için bir süredir Bilişim Vadisi'nin yanındaki arazilerde kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın yazısına göre, fabrika için Bilişim Vadisi'nin seçilmesinin en önemli nedeni olarak yan sanayi firmalarına yakınlık gösteriliyor. Yan sanayi firmalarını bir arada toplayan TOSB Otomotiv Yan Sanayi bölgesi Gebze-Şekerpınar'da Bilişim Vadisi'nin yanı başında bulunuyor. Türkiye otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa ise Osmangazi Köprüsü ile Bilişim Vadisi'ne bağlanıyor. Ayrıca denize kıyısı ve limanı var.

TOGG Başkanı Gürcan Karakaş daha önce yaptığı bir açıklamada fabrika yeri için yan sanayiye yakın olmak istediklerini söylemişti. "Her otomobil üreticisinin gönlünde yan sanayinin en yakınında olmak yatar. Bu nedenle Bursa yakınları dahil birçok alternatif üzerinde teknik ekibimiz çalışıyor" diyen Karakaş'ın isteği gerçek oldu. Bu arada TOGG, yönetim ofisini 7 Ekim'de TOBB'un Levent'teki binasından Bilişim Vadisi'ne taşıdı. 2018 Eylül'ünde hizmete açılan Bilişim Vadisi, bilişim teknolojileri, elektronik, yazılım ve robotik vb sektörlerde Ar-Ge yapan firmalarına ev sahipliği yapıyor.

TOGG, 2021'de seri üretime başlamayı ve yerli otomobili 2022'in ilk yarısında yollara çıkarmayı hedefliyor. Satışa sunulacak ilk araç yüzde 100 elektrikli C-SUV olacak. Programa göre 2030'a kadar model sayısı 5'i bulacak. Bunun yanı sıra o tarihe kadar geçen süre içinde mevcut 3 modelin face-lift'i (yenileme) gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldı. TOGG, yerli aracın yürüyen prototipini aralıkta düzenlenecek bir toplantıda gösterecek. Tanıtım toplantısına yerli otomobilin fikir babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması ve prototip modeli kullanması bekleniyor.

TOGG'A YURT DIŞINDAN YÖNETİCİ TRANSFERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), endüstrinin önde gelen isimlerinden Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik edecek. Rocha Türkiye'ye gelmeden önce Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde çalışıyordu.

2 BİN KİŞİYLE ANKET YAPILDI

TOGG, yerli otomobil projesine başladığında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yaptı. Araştırma sonucunda C segmentinde bir SUV araca talebin yüksek olduğu anlaşıldı. Bu yüzden üretilecek ilk modelin C-SUV olmasına karar verildi. Bu arada otomobilin tasarımında Türk tüketicilerin söz sahibi olduğu ortaya çıktı. Yapılan klinik çalışmalarda müşterilere ihtiyaç ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı.

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