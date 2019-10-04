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04 Ekim 2019 Cuma 14:18:26 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 14:19:32

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, Türkiye’nin en büyük otomotiv limanının inşası için adımlarını hızlandırdı.

Toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli olan tutarın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafından sağlanacak. Bu kredi anlaşmasının, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik iş birliklerinin artmasına da ön ayak olması bekleniyor.

"Bu sözleşme, ülkemize ve OYAK’a olan güveninin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK ve grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz. Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz.”

"Limanın inşası 2020 yılında tamamlanacak"

Erdem, limanın inşasının 2020 yılında tamamlanacağını, OYAK Port’un uluslararası otomotiv lojistik trafiğinin merkezi olacağını bildirerek, “Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port, artan otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (JBIC) yapılan açıklamada da “Bu kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için daha fazla fırsat yaratmak üzere taraflar arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

OYAK Port hakkında

Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek liman, NYK Line ortaklığında Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye’nin 1 numaralı "otomotiv odaklı Ro-Ro limanı" olması hedefleniyor. 

(AA)

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