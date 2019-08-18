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18 Ağustos 2019 Pazar 12:02:13 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:04:19

Türkiye’nin elma deposu Karaman’da erkenci elma hasadı başladı

580 bin ton elma üretimle ikinci sırada olan erkenci elma hasadı başladı.

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman’da 'Yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı, sezonuna üreticisini memnun ederek başladı.  

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayram, 12 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Karaman’ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, “Yaz elması olarak bilinen erkenci elma hasadımız bu ayın 15’i itibarıyla başlamış bulunmaktadır. Üretim olarak baktığımızda ise ilimiz 580 bin ton üretimle ikinci sıradadır” dedi.

Bölge olarak elmamızın kaliteli olduğunu düşünüyoruz"

Karaman’da 250 bin dekar alanda elma üretiminin yapıldığını da kaydeden Bayram, "Yazlık elma, üreticinin çok tercih ettiği bir üretim değil. Asıl elma üreticilerimizin hasat zamanı Eylül ve Ekim aylarında başlayacak. Bu yıl elma üreticimiz ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç geçirdi. Bunun sebebi de ilaçlı mücadeleye çok masraf etmesidir. Iskarta elmanın bu yıl iyi bir fiyata satılmasını bekliyoruz. Karamanımızda bu yıl kara leke ve dolu zararı olmadı. Bölgemizde bizim gibi elma üretimde söz sahibi olan Niğde’de dolu hasarı yaşandı. Bölge olarak elmamızın kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durum karşısında da üreticilerimizin bu yıl için elmanın boyuna göre 1.5 lira ile 2.5 lira arasında bir beklentisi var” diye konuştu.

Bahçelerinde yazlık elma hasadının bir haftadır devam ettiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Eyüp Özkan ise, “Bu sene verim ve rekolte olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Elma standartlarımız çok iyi. Gayet güzel ve memnunuz” dedi.

İHA

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