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03 Eylül 2019 Salı 02:52:40 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 03:08:03

Türkiye’nin 2019’un ilk yarı büyüme rakamları ne anlama geliyor? "Dengeleme döneminin sonuna geldik, bundan sonra"

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Türkiye’nin 2019 ilk yarı büyüme rakamlarını canlı yayında değerlendirdi. 2018’in ikinci çeyreğine bakıldığında yüzde 1,5 küçülme açıklandığını söyleyen Özdemir, son iki çeyrekte yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Dengelenme döneminin sonuna geldik, bundan sonra büyümeyi görürüz.” dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019’un ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, açıklanan rakamların piyasa beklentilerinden iyi olduğuna ve dengelenme döneminin sonuna işaret ettiğini söyledi.

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Borsa İstanbul’un açıklama sonrası pozitif rakamlar gelmesini de değerlendiren Sadi Özdemir, daha kötü bir büyüme verisi beklenirken daha iyi bir veri gelmesinin rakamları yukarı döndürdüğünü söyledi. Yarın enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasından dolayı piyasaların yurt içine odaklandığını belirten Özdemir, “Geçen yıla göre yüzde 1,5 küçülme görüyoruz ama önceki çeyrek ve dolar/TL ilişkisine baktığımızda herkes rakamın daha iyi olduğunu görüyor.” dedi.

DOLAR KURUNDA 5,79 TL GÖRÜLDÜ

5,80 üzerinde işlem gören dolar kurunu da değerlendiren Özdemir, dolar kurunun en düşükte 5,79’u gördüğünü ve kur tarafının gayet sakin olduğunu belirtti. Dünkü kapanışa göre dolar kurunun 0,25 aşağıda olduğuna dikkat çeken Özdemir, altın fiyatlarının küresel piyasalara bağlı olarak yatay seyrettiğini, petrol fiyatlarının ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasıyla 60 doların altına demir attığını söyledi. Orta vadede petrol fiyatlarında düşüş göründüğünü ifade eden Özdemir, tahvil faizlerindeki yüzde 16,49’luk seviyeyi iyi olarak yorumladı.

TARIM YÜZDE 3,4 BÜYÜDÜ; İNŞAAT DÜŞÜŞTE BAŞI ÇEKTİ

Geçen yıla göre yüzde 1,5 küçülme, geçen çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüme tablosunun sebebini inşaat sektörünün yüzde 12,7 daralmasına bağlayan Özdemir, bu sektörle ilgili yeni bir strateji gereksinimine işaret etti.

Türkiye’nin deprem risklerine ve kentsel dönüşümüne dikkat çeken Özdemir, faiz nedeniyle inşaat sektöründe girilen sürece kamu bankaları tarafından müdahale edildiğini ama özel bankaların buna katılmadığını belirtti.

Yüksek mevduat faizi sebebiyle paranın inşaata yönelmediğini anlatan Özdemir, TL bazında inanılmaz bir GSYH artışının dolar/TL kur yükselişi nedeniyle reel rakamlara yansımadığını söyledi. Bu detaylar nedeniyle piyasanın yüzde 1,5 gerilemeye moralini bozmadığını belirten Özdemir, geçen döneme ve gelişmelere bakıldığında kötü bir tablo olmadığına dikkat çekti.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ BU AY SONUNDA NET GÖRÜLECEK

Sadi Özdemir, yayının son sorusunda yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Eylül 2018’de aylık 6,30’luk enflasyon yaşandığını hatırlatan Özdemir, bu ay olası yüzde 1,30’luk enflasyon yaşanması halinde bile 5 puanlık enflasyon düşüşünün ay sonunda görüleceğini ifade etti. Küresel ekonomilerde çok ciddi sarsıntılar olmaması halinde Türkiye’nin büyüme yönüne döneceğini söyleyen Özdemir, “Şu andaki durumumuz, dengeleme döneminin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bundan sonra büyüme başlar.” dedi.

 

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