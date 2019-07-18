18 Temmuz 2019 Perşembe 12:41:18 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:42:12
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir." dedi.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'nda değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir." diyen Yenigün "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir." ifadelerini kullandı.
(AA)
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- Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir