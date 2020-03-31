31 Mart 2020 Salı 15:28:01 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:51:43
Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır."
(AA)
- PTT, 2 milyon ihtiyaç sahibine biner lira ödemeye yarın başlayacak
- Türkiye'de sera gazı emisyonu azaldı
- Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: İnsan tasarruf edilecek bir kaynak değildir
- 1 Nisan'dan geçerli doğalgaz tarifesi belli oldu
- Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek