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16 Temmuz 2019 Salı 12:47:01 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:48:53

Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi

Türkiye, mayısta Avrupa Birliği (AB) ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, mayıs ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 873,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 309,3 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, mayısta 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 745,5 milyon avro, eylülde 467,7 milyon avro, ekimde 1 milyar 723,7 milyon avro, kasımda 1 milyar 485,7 milyon avro, aralıkta 765,8 milyon avro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon avro, şubatta 841,1 milyon avro, martta 126,8 milyon avro ve nisanda 857,8 milyon avro oldu. Böylece Türkiye, AB ile ticaretinde son 10 ayda ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında AB'ye yaklaşık 34 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 29,8 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,2 milyar avro geçti.

Öte yandan, AB'nin mayıs ayında toplam ihracatı 178,5 milyar avro, ithalatı da 170,7 milyar avroya ulaştı. AB, mayıs ayında yaklaşık 7,8 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise mayıs ayında toplam ihracatı 203,4 milyar avro, ithalatı 180,3 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

AA

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