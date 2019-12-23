Türkiye kruvaziyer turizminin merkezi olacak

Türkiye'nin, son dönemde Akdeniz'in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan edilerek Avrupa'da en iyi saha seçilmesi ve İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından, denizcilikte söz konusu sektöre de yurtdışından ilgi artıyor. Galataport'un hizmete alınmasından sonra atağa geçmesi beklenen kruvaziyer sektöründeki gelişmeler üzerine, dünyanın en büyük tur operatörlerinden Japonya merkezli HIS Travel, Cruise Planet markasıyla Türkiye'de yatırımlarına hız verme kararı aldı. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, gemilerle seyahat olgusunun hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Ovacık, İstanbul Havalimanı'nın turizm etkisine de değinerek, “İstanbul Havalimanı'nın açılışı yurtdışından Türkiye'ye ilginin artmasını sağladı. 2020'de Galataport'un da tamamlanmasının ardından, Türkiye'de cruise pazarında ciddi bir atak yaşanacak” dedi.