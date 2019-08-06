Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 11:35:51 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 11:36:48

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı, "Kurban etini, işin ehli parçalamalı. Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek." dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kurban etini, işin ehlinin parçalaması gerektiğini belirterek, "Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acemi kasapların her bayramda sokaklara çıktığını" söyledi.

Vatandaşların, bayramın birinci günü kurbanını kestirip gezmeye çıkmak istediği için acemi kasaplara da rağbet gösterdiğini vurgulayan Yardımcı, bayram öncesi federasyon olarak Türkiye genelinde her türlü tedbiri aldıklarını, dört gün boyunca kesimhanelerin açık olduğunu dile getirdi.

Belediyelerin kesimhanelerine, veteriner ve işin ehli kasaplar verdiklerini aktaran Yardımcı, kurbanın kesimhanelerde kestirilmesinin en sağlıklısı olduğunu bildirdi.

Kurban kesiminin profesyonellik gerektirdiğini anlatan Yardımcı, "Acemiler, kurbanın ciğerinde küçücük bir leke olsa bunu anlamaz, lekeyi keser atar. Halbuki belki de ciğerindeki hastalıktır, yenmemesi gerekir. Dini vecibemizi yerine getirirken hastalık kapmayalım. Bir hayvanda 100 çeşit zoonoz hastalığı vardır." diye konuştu.

"Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor"

Kurban Bayramı'nda etin israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bir kilo et telef olduğu zaman 50 lira yapar. Milli servet bu, yazık günah. Acemiler deriyi parçalıyor, sakatatı kötü çıkarıyor, eti kötü kestiği için et telef oluyor. Kurban etini işin ehli parçalamalı. Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek. Acemiler parçalamasını bilmiyor, bir de kemiği bir yerde, eti bir yerde kalıyor. O etten mangal, pirzola yapamıyorsun. Hayvana da eziyet ediyor. Et yanlış saklanıyor. Poşete konularak buzdolabına bırakılan etler yanma, yeşillenme ve kokma yapıyor. Kadınlara etin telef olmaması için doğru ambalaja bırakmalarını öneriyorum. Kurbanı hem kestirmenin hem de saklamanın doğru yapılması gerekiyor."

Bazı marketlerin kurban kesmesini eleştiren Yardımcı, lezzetli et tüketmek için kesimden sonra en az 3-4 saat soğuk ortamda etin dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kavurmayı hayvanın kendi yağında, kısık ateşte pişirmek gerektiğini belirten Yardımcı, "Vatandaşımız tedirgin olmasın. Kurban bitmiyor, herkese yetecek kurban var. Pasaportunu, kulak küpesini, kimliğini ve sağlık raporunu mutlaka isteyin." dedi.

(AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ