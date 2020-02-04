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04 Şubat 2020 Salı 12:52:53 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 12:53:56

Türkiye, İngiliz yatırımları için 14 ülkenin merkezi oluyor

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, "Türkiye ve İstanbul, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı içerisinde yer alan 14 ülkenin merkezi olacak. Türk şirketleri ile İngiliz şirketlerin bu 14 ülkeye erişmesini sağlamak için çalışacağız." dedi.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlü hale geldiğini gördüğünü belirterek, Ankara'daki diplomatik ekipleri, İstanbul'daki İngiltere Uluslararası Ticaret Ajansı (DIT) ekipleri, Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı ve ilgili bakanlarla Brexit'in ardından "kusursuz bir geçişin" sağlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki yakın ilişkinin önemine işaret eden Gaunt, Türkiye ile mevcut anlaşmanın devam etmesini, hatta mümkünse daha da iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

Gaunt, Türkiye ve İstanbul'un, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) içerisinde yer alan 14 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna) merkezi olacağını belirterek, "Türk şirketleri ile İngiliz şirketlerin bu 14 ülkeye erişmesini sağlamak için çalışacağız. Türk şirketlerinin zaten Orta Asya, Kuzey Afrika ve Rusya'da güçlü iş ilişkileri mevcut. Biz bunu ticaretimizi artırmak ve daha çok yatırım çekmek için çok özel bir fırsat olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye ilişkin son derece iyimser bir resim gördüklerini ifade eden Gaunt, "Türkiye, en yakınımızdaki en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasa, İngiliz yatırımcılar ve ihracatçılar için ilk destinasyon... Türkiye, uzun süreli bir bağlılık gerektiriyor. 'Girdim, biraz dolar kazandım, çıkayım' şeklinde değil, Türkiye'ye bağlı olmanız lazım. Türkiye, her zaman bulunduğu jeostratejik konum gereği tahmin edilemeyecek bölgesel meselelere her zaman müdahil olacaktır. Fakat Türkiye'nin ekonomik ve iş dünyasında küresel bir etkisi söz konusu." dedi.

"İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin kendisini yeniden yapılandırması gerektiğini düşünüyorum" 

Chris Gaunt, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının birtakım fırsatlar sunabileceğini ancak hepsinin bir anda gerçekleşmeyeceğini, serbest ticaret anlaşmalarının hep zaman aldığını belirterek, İngiltere'nin ihracatının büyük kısmının AB'ye gittiğini, bu nedenle AB üyesi olarak sahip oldukları ticaret haklarını muhafaza edebilecek iyi bir anlaşma yapmaları gerektiğini kaydetti.

İngiltere'nin, Brexit ile birlikte dünyanın geri kalanı ile serbest ticaret anlaşmaları yapabileceğini ifade eden Gaunt, "İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte AB'nin kendisini yeniden yapılandırması gerektiğini düşünüyorum. AB'nin bir geçiş süreci yaşayacağını, kendisini yeni devre ve 21. yüzyılın ikinci yarısında uygun şekilde yeniden yapılandıracağını düşünüyorum." dedi.

Diğer uluslararası organizasyonların da benzer bir yeniden yapılandırma sürecinden geçmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Gaunt, "Birleşmiş Milletler'in kendisine bakması gerekiyor. 21. yüzyılda amacıyla örtüşüyor mu? NATO'nun kendisine bakması gerekiyor. Tüm bu kurumlar 2. Dünya Savaşı'nın ardından kuruldu. Dünya artık o zamandaki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Türk-İngiliz ticari ilişkilerine "Kraliyet onayı"

BCCT Başkanı Gaunt, Türkiye-İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görülmesine ilişkin olarak da, "Beklemiyordum. Bu ödül benim dış ticarete, Türkiye ile olan iş ilişkileri ve ihracata olan katkımdan dolayı verildi. BCCT ile alakalıydı. Sadece benim değil, tüm ekibimizin çalışmasının sonucu layık görüldük." dedi.

İlham verici iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden dolayı ödüle layık görülen Chris Gaunt'a ödülü, gelecek aylarda İngiltere'de düzenlenecek resmi törenle verilecek.

(AA)

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