Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yola çıktı

Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum'da düzenlenen törenle Gürcistan'a uğurlandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni için Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demir Yolları Genel Müdürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkilileri ve Erzurum protokolünün katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Erzurum bar ekibinin gösteri yaptığı törende kesilen kurbanın ardından yük treni Gürcistan'a uğurlandı.

Törende konuşan Uygun, İstiklal Mücadelesi'nde tarihi kararların alındığı Erzurum Kongresi'nin 100. yılında tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek Türkiye ile dost ülke Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni uğurlama törenine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Son yıllarda daha da önem kazanan demir yolu sektörüne küresel ölçekte büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Uygun, "Uzak Doğu'dan Avrupa'nın batısına kadar uzanan demir yolu ulaşım ağının orta koridorunda yer alan ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan önderliğinde demir yollarımıza önem verilmektedir." dedi.

Uygun, son 16 yılda demir yollarına 131 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirterek bu yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri başta olmak üzere mevcut hatların yenilenmesinden elektrikli ve sinyalli hale getirilmesine kadar çok önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Demir yolu ağının genişletilmesinin yanı sıra doğudan batıya kesintisiz demir yolu ulaşımın sağlanması ve demir yolu taşıma payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığına da işaret eden Uygun, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu projesinin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. 2017 yılında hizmete açılan bu hat üzerinden bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında yük taşımacılığı yapıldı. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan dost ve kardeş ülke Gürcistan Demir Yolu İdaresi ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrası 17 Haziran'da iş birliği anlaşması imzaladık. Uğurladığımız ihracat treni de bu anlaşmanın somut sonucu ve ilk meyvesidir."

"İlk ihracat treni olma özeliği taşıyor"



Uygun, şöyle devam etti:

"Cam sanayisinde kullanılan soda külü ile demir çelik sanayisinde kullanılan demir cevheri taşıyacak trenimiz Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olma özeliği taşıyor. Ayrıca tren Gürcistan'dan ülkeye gelirken Ahılkelek İstasyonu'nda bojileri değiştirilmiş ve böylece iki ülkenin demir yolu hatlarındaki ray açıklığından doğan uyumsuzluk giderilmiş, yüklerin elleçlenmesinden doğan iş gücü ve zaman kaybı da önlenmiştir."

Uygun, demir yolu iş birliğine yönelik katkılarından ötürü başta Bakan Turhan'a, Gürcistan Demir Yolları Genel Müdürü Peradze'ye ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek Tiflis'e uğurlanan trenin hayırlı olmasını diledi.

"Bugün Gürcistan ve Türkiye için tarihi gün"



Peradze de Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treninin Erzurum'dan kalkacağını ifade ederek "Bugün Gürcistan ve Türkiye için tarihi gün. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden süreçte demir yoluyla ilgili gelişmeler takip edilecektir." dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver de Erzurum'da sefere konulan ilk ihracat trenini uğurlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek ihracat treninin hayırlı olmasını diledi.

DAİB'in önemli birlik olduğunu vurgulayan Tanrıver, "Erzurum'un özlem duyduğu, eski günlerin canlanacağı gün olan bugünde demir yoluyla Erzurum'dan ilk ihracat gerçekleşiyor. DAİB 1937'de kurulan birlik. İnşallah yakın zamanda Erzurum ve Doğu Anadolu'daki firmalarımızın bu etkinliğe katılmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.

(AA)