Türkiye güvenli limanda

Dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu. Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71.4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385.5 tona çıktı. Türkiye, ağustosta da 41.8 tonla altın alarak, tarihinin en yüksek miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.

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Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti. Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.