'Türkiye fırsatlarla dolu'

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, tekrar ivme kazanan Türk ekonomisinin İtalyan iş insanları için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi. Türkiye ve İtalya'nın yıllardır süregelen dostane ilişkisine dikkati çeken Manzini, Akdeniz havzasında en önemli iki ekonomi Türkiye ve İtalya'nın 2019 hariç, her yıl bir önceki yıla göre ticari ilişkilerini artırdığını hatırlattı.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye'den çekilmediğine dikkati çeken Manzini, “Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu, dibe vurduk ama yükselişe geçmeye başladık. Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı” dedi.

HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Manzini, İtalya ve Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu seviye iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Gelecek 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmaması için hiçbir sebep yok” yorumunu yaptı.