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11 Ocak 2020 Cumartesi 09:58:43 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:10:20

Türkiye, fındık ihracatında rekor kırdı

Fındık ihracatında 2019 yılında büyük artış gerçekleştiği kaydedildi. Ülkemizdeki fındık ihracatçıları, dünyaya 319 bin 772 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar kazanç elde etti.

Türkiye, fındık ihracatında, bu yıl muhteşem bir başarı yakalandı. Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019 yılında 121 ülkeye 319 bin 772 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılırken, 547 milyon 588 bin dolar değerinde 83 bin 898 ton fındık satışı ile İtalya ihracatta birinci sırayı aldı. İtalya'nın ardından en fazla fındık ihraç edilen ülkeler sırasıyla Almanya ve Fransa oldu. Almanya'ya 434 milyon 806 bin dolar tutarında 73 bin 476 ton, Fransa'ya ise 147 milyon 75 bin dolar tutarında 22 bin 719 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi. Alternatif pazar olan Çin'e ise 11 bin 180 ton fındık satılıp, 87 milyon 179 bin dolar gelir sağlandı. Türkiye, 2019 sezonunda en az fındığı Ruanda'ya sattı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken, 37 dolar gelir elde edildi.

"ÖNEMLİ OLAN BU BAŞARIYI DEVAMLI KILABİLMEK"

2018 yılında 279 bin 250 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 635 milyon 235 bin dolar gelir sağlandığını belirten Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandığına vurguladı. Sevinç, "Türkiye´nin 180 milyar dolarlık ihracatına bakıldığı zaman bu 2 milyar dolar küçük bir rakam görülüyor olabilir. Ama kemiksiz diye tabir ettiğimiz tamamen net bir girdidir bu. Yani fındık ihracatında ambalaj malzemeleri ve kullandığımız teknolojiler de dâhil hiç ithalat söz konusu değil. Fındık ihracatını hem getirdiği net döviz, hem de Karadeniz bölgesine sağladığı istihdam imkanını da göz önüne aldığımızda fındığın çok önemli bir stratejik bir ürün olduğunu görebiliriz. Bu yıl muhteşem bir başarı söz konusu fındık ihracatında. Ama önemli olan bu başarıyı devamlı kılabilmek. Bunun temel şartı fındık arzının bir kesintiye uğramadan piyasaya devam etmesidir" dedi.

"ÜRETİCİDE FINDIK KALMADI"

Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO) elinde stokta bulunan fındığı piyasaya sürmesi gerektiğini de belirten Sevinç, "Fındık ihracatının tamamını özel sektör, yani biz ihracatçılar gerçekleştiriyoruz. Biz fındık bulacağız, fındık piyasaya arz edilecek akışı sağlayacağız ve dışarıya ihraç edeceğiz, onlarda kendi müşterilerine bu fındığı sunacaklar. Bugün artık sert kabuklu yemişlerin insan sağlığına faydaları gün geçtikçe daha da çok anlaşılıyor ve insanlarda daha sağlıklı ürünleri tercih ediyorlar. Ama yılbaşından itibaren bakıldığında piyasaya fındık arzı konusunda bir sıkıntı mevcut. Bu bir ticaret. Elinde fındık olanlar fındığını tutar ve fiyat artınca satışını gerçekleştirir. Üreticide neredeyse hiç fındık kalmadı. Ancak tüccarda, sanayicide halen daha çok fındık var ve devletin elinde yani TMO'nun elinde stokta sakladığı 80 bin ton civarında bir fındık var. Bu ürünün daha fazla tutulmaması gerekiyor. TMO bunu zaten karlı bir fiyata satacak. Fındık ihracatının sekteye uğramaması ve pazarımızı kaybetmememiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÇİN PAZARI GELİŞMEYE BAŞLADI"

Alternatif Pazar olan Çin'e 11 bin 180 ton fındık satılarak 87 milyon 179 bin dolar gelir sağlandığını da aktaran Sevinç, "Bu yıl en fazla fındık ihracatı İtalya'ya yapıldı. Geleneksel pazarımız Almanya, Fransa ve Avrupa birliği ülkeleri. Ancak bizi çok sevindiren şey ise yıllardır beklediğimiz Çin'de ilk defa 11 bin tona ulaşıyor olmamız. Çin pazarı gelişmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Yılardır Çin'de fındık tanıtım grubu olarak çalışmaları sürdürüyorduk. Çin ve Meksika'da Rusya'da Hindistan'da Brezilya'da ve Afrika ülkelerinde tanıtım yapıyoruz. Alternatif piyasalardaki başarımıza önem gösteriyoruz" dedi.

RAKAMLAR PİYASAYA OLUMLU YANSIDI

Fındık tüccarı Murat Kılıç, ihracatın fazla olmasının piyasayı olumlu etkilediğini söyleyerek, "Sezon başından itibaren hareketlilik vardı. Açıklanan ihracat rakamları da çok sevindirici oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşılmış. Umarım ilerleyen yıllarda daha iyi rakamlara da ulaşırız. Çünkü hepimize ihracat rakamlarının yüksek olması olumlu olarak yansıyor. Bundan üretici başta olmak üzere herkes nasiplenecektir" diye konuştu.

"UMARIZ BÖYLE SÜRER"

Fındık ihracatında yaşanan olumlu tablonun sürmesi temennisinde bulunan Nihat Coşkuner ise, "Şu anda piyasaya fındık çok az miktarda iniyor. İhracat rakamları da çok yüksek. Bu piyasaya oldukça olumlu etki yaptı. Bizler şimdi fındığı 18 liradan alıyoruz. Üretici de bundan kazanmaya başladı. Umarım böyle devam eder" dedi.

DHA

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