Türkiye 'entegre güvenlik şemsiyesi'yle korunacak

Türkiye'nin "entegre güvenlik şemsiyesi" altında korunması amacıyla kara sınırlarının güvenli hale getirilmesi için uygulanan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri (SFGS) ile karasuların güvenliği için kullanılan Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) birbirine entegre edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakanlığın yürüttüğü projeler ve 2020 hedefleri ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

Emniyetten sınır güvenliğine, göç idaresinden nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetiminden valilik, kaymakamlık iş ve işlemlerine, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine kadar her alanda teknolojiyi ve modern yönetim anlayışını en üst düzeyde kullanan bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği stratejik hedeflere 2020 yılında adım adım ilerlemeyi amaçlıyor.

Faaliyetlerini "eğitim", "takip" ve "denetim" olmak üzere 3 sac ayağı üzerine kuran Bakanlık, Türkiye'nin iç güvenliğini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak kolluk birimlerini, güvenlikle ilgili bilişim sistemlerini ve sınır güvenlik sistemlerini birbiriyle uyumlaştırmayı hedefliyor.

Personel alım ve eğitim faaliyetleri



İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bugüne kadar kadrosuna 61 bin 989 yeni personel dahil ederken, yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedefliyor.

2019 yılının 10 ayında 13 bin 209 jandarma, bin 927 sahil güvenlik, 323 bin 88 emniyet personeli olmak üzere toplam 323 bin 88 personele görev başı eğitimi verildi.

Personelin görev kapasitesini artırabilmek için bina tesis ve kontrol noktalarındaki iyileştirme ve yenileme faaliyetlerini de sürdüren İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında aralarında yeni hizmet binalarının da yer aldığı 87 proje tamamlanırken, aralarında 5 hükümet konağının da yer aldığı 241 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına 2019'da 3 bin 596 araç alınarak toplam hizmet aracı sayısı 69 bin 604'e ulaştırıldı. Şehir planlaması, trafik yoğunluğu, suç ve suçlulara hızlı müdahale ve genel asayişin sağlanması amacıyla, Emniyet ve Jandarma teşkilatındaki motosiklet sayısı ise 2019 yılında yapılan ve yapılmakta olan 920 alımla toplam 6 bin 120 adede ulaşacak.

Terörle mücadele



İçişleri Bakanlığı, "terörü kaynağında yok etme", "savunma değil sürekli taarruz" ve "kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti" politikalarını esas alarak sürdürdüğü terörle mücadelesinde önemli yol kat etti.

İç güvenlik faaliyetleri kapsamında güvenlik güçleri tarafından yılbaşından bu yana 52'si büyük, 419'u orta çaplı olmak üzere toplam 106 bin 281 iç güvenlik operasyonu ile teröristler baskı altına alındı. Operasyonlarda 422 ölü, 253 sağ/yaralı ve 289 teslim olmak üzere toplam 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırlardan yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırında yapılması planlanan 837 kilometrelik güvenlik duvarının 825 kilometresi tamamlandı. Ayrıca güvenlik duvarını destekleyici özellikte 86 kilometrelik yüksek güvenlikli tel çit/kafes tel engel sistemi bitirildi.

560 kilometrelik İran sınırının Iğdır kesimindeki 54 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı, devriye yolu, kamera ve algılayıcı sistemler yapılırken, Ağrı'daki 84 kilometrelik hudut hattında bugüne kadar 56 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun yapımı tamamlandı. 28 kilometrelik kısımda inşa çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İran sınırının Hakkari'deki 43 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklarda en kısa sürede güvenlik birimlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla teknolojinin tüm imkanları seferber edilerek yeni uygulamalara geçildi. Bu kapsamda bu yıl başlanan Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS), Patlayıcı Maddeler Takip Bilgi Sistemi (PATBIS), Uluslararası Eğitim Takip Sistemi (UETS), Tarihi Eser Hırsızlıkları Projesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün toplam 66, Jandarma Genel Komutanlığının ise 17 uygulaması bulunuyor.

Yeni dönemde planlanan faaliyetler



Türkiye'yi "entegre güvenlik şemsiyesi" altında korunması amacıyla kara sınırlarının güvenli hale getirilmesi için uygulanan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri ile karasuların güvenliği için kullanılan Sahil Gözetleme Radar Sistemi birbirine entegre edilecek.

Sahil Güvenlik Radar Sistemi ve gözetleme istasyonlarıyla, Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde, karasuları ile deniz yetki alanlarındaki arama-kurtarma ve tıbbi tahliye başta olmak üzere düzensiz göçün önlenmesi, deniz güvenliği, deniz kaynaklarının ve stratejik tesislerin korunması ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde kapasite en üst düzeye çıkarılacak.

İmralı Adası, Çavuş Adası, Hopa, Beğendik, Yalıköy, Şile, Marmara Adası, Mecidiye, Sivrice, Ayvalık, Datça Sahil Gözetleme İstasyonlarının inşaat ve kurulum çalışmaları tamamlandı. Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi’nin ilk aşaması bu ay faaliyete geçecek.

2020-2022 yılları arasında radar istasyonlarının Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kalan boşluklar da kapatılarak Türkiye'nin tüm denizlerinin radar istasyonlarıyla izlenebilir duruma getirilmesi planlanıyor.

KGYS ve DMR



Halen 81 il ve 919 ilçede faal durumdaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, 2019 yıl sonuna kadar yeni devreye alınacak 3 ilçe ve nokta/kamera genişleme çalışması sonucunda 23 bin 550 noktada 78 bin 524 kamerayla faaliyetini sürdürecek.

Sayısal telsiz sistemi DMR'nin 22 il ve 176 ilçede sistem kurulumları sağlandı. Ankara ve İstanbul'da da 2020 yılı içerisinde sistemin devreye alınması hedefleniyor. Adana'ya DMR+LTE hibrit telsiz sistemi, İzmir'e ise DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulması planlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığındaki profesyonel personel mevcudunun yüzde 83'e, Sahil Güvenlik Komutanlığının ise yüzde 100'e ulaşması amaçlanıyor.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli rol üstlenen hava araç kapasitesini de her yıl artıran İçişleri Bakanlığı, mevcutlarına ilave olarak yıl sonuna kadar 8 SİHA, 4 İHA, 2020 yılında ise 13 SİHA, 2 İHA almayı hedefliyor.

Yeni projeler



Bakanlığın yürüttüğü Kırmızı Düdük, KADES, UYUMA, Güven Masası, "Biz Anadoluyuz" projelerine yenileri eklenecek. Biyometrik Veri Sistemi, Suç Araştırma Raporlama ve Balistika gibi yeni başlayan ya da veri girişleri devam eden projelerin tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elektro-optik sınır gözetleme



Türkiye'nin batı ve doğu sınırlarında, sınır güvenliği ve gözetimini artırarak terörist geçişlerin engellenmesi, yasa dışı göç, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla elektro-optik sınır gözetleme sistemleri kurulacak.

AB fonlarıyla desteklenen proje kapsamında kurulacak 211 kulenin 70'i batı, 141'i ise doğu sınırlarında olacak. Tedarik edilecek elektro-optik kuleler ile 1182 kilometrelik doğu sınırının yaklaşık 740 kilometresi (yüzde 63'ü) ile 472 kilometrelik batı sınırlarının yaklaşık 350 kilometresinde (yüzde 74'ü) gözetleme imkanı sağlanacak. 2020'de doğu sınırında 117, batı sınırında ise 42 elektro-optik kulenin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Konsept nüfus müdürlüğü uygulaması hayata geçirildi



Vatandaşa daha nezih ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmek ve nüfus müdürlüklerinin standardizasyona kavuşturulması adına konsept nüfus müdürlüğü uygulaması hayata geçirildi. Ankara İl Nüfus Müdürlüğünde başlatılan bu uygulamanın 2020 yılı içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde bulunan ilçe nüfus müdürlüklerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu yıl içerisinde 5 hükümet konağının yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor. Yeni standartlara göre yapılan hükümet konaklarında yüzde 36 kullanım alanı tasarrufu sağlandı. Bazı hükümet konaklarında kampüs sistemine geçildi, emniyet ve jandarma aynı binada hizmet verecek şekilde projelendirildi.

112 Acil Çağrı Merkezleri 45 ilde hizmet veriyor. 2020 yılı sonu itibariyle 81 ilde faaliyete geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca geliştirilen yeni nesil yazılımın 21 ilde devreye alınarak yaygınlaştırma çalışmaları

devam ediyor.

Bu yazılımla Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaraları (İtfaiye 110, jandarma 156, emniyet 155, sağlık: 112, orman 177, sahil güvenlik 158, AFAD 122) tek numara (112) altında toplanacak.

e-Belediye Sistemi'ne 2020 sonunda tüm belediyeler entegre olacak



e-Belediye Sistemi, belediyelerin ortak bir veri tabanında buluşturulması, bilgi teknolojileri alanında (yazılım, sistem, alt yapı) ihtiyaçlarının karşılanması, hizmetlerin standartlaştırılması, şeffaf bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına imkan sağlayan devrim niteliğinde bir projedir.

63 modülden oluşan e-Belediye sisteminde, 45 modül İçişleri Bakanlığınca, 18 modül ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıyor. Yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca 45 modülün tamamı devreye alınmış olacak. 2020 sonu itibarıyla da bütün belediyelerin sisteme entegre olması öngörülüyor.

İçişleri e-Akademi Sistemine 2020 yılı sonunda 60 bine ulaşılması hedefleniyor



19 Temmuz 2018'de faaliyetlerine başlayan İçişleri e-Akademi Sistemi üzerinden verilen 22 ayrı eğitime 21 bin 905'i 2019 yılında olmak üzere toplam 27 bin 69 personel katıldı. Bu yıl 30 bin sayısına, 2020 yılı sonunda 60 bine ulaşılması hedefleniyor.

Bakanlığın vatandaşa sunduğu tüm hizmetlerde başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik e-Başvuru Sistemi geliştirildi ve yazılım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen 190 hizmetin elektronik ortama aktarımı Haziran 2020 olarak planlandı.

2020 yılında tamamlanacak Dijital Arşiv Projesi sonucunda, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım ve posta masraflarından tasarruf edilecek.

Kurumların arşiv belgelerine erişimi etkin ve hızlı hale gelecek. Gelecekte ortaya çıkabilecek baskı cihazları ve arşiv binası talebi önlenecek ve depolama maliyetinden tasarruf edilecek.

Lojistik destek deposu bulunmayan il kalmayacak



Afetlere Hazırlık Yılı sadece AFAD'ın değil, her bir bireyin, üniversitenin, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken çalışmaları içeriyor.

Buna göre AFAD, Afetlere hazırlık yılı çalışmaları kapsamında, aralıkta Bina Güvenliği, Ocak 2020 yılında İlk Yardım, şubatta Gönüllü Ol, martta Yangın, nisanda Afet Anı-Tatbikat, mayısta ise Afete Hazır Türkiye temalarını belirledi.

Bu yıl bir lojistik depo (Rize) ile 17 lojistik destek deposu yapıldı.Yıl sonuna kadar tamamlanacak 9 lojistik destek deposu ile lojistik depo veya lojistik destek deposu bulunmayan il kalmayacak.

Sivil topluma yönelik stratejik adımlar belirlenecek



Sivil Toplum Strateji Belgesi Hazırlık çalışmaları devam eden 2020-2024 dönemini kapsayan "Sivil Toplum Strateji Belgesi" ile sivil topluma yönelik stratejik adımlar belirlenecek.

Bu belge ile sivil topluma yönelik mevzuatın daha demokratik seviyeye getirilmesi, sivil toplumda şeffaflığın artırılması, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının görünürlüklerinin tesis edilmesi, kamu sivil toplum ilişkisinin daha etkin hale getirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının teşvik edilmesi, gönüllülüğün toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması, sosyal girişimcilik anlayışının geliştirilmesi, toplumdaki hayırseverlik ve bağışçılık duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

- Kırmızı Düdük, KADES, UYUMA, Güven Masası, "Biz Anadoluyuz" gibi projeleri yürüten Bakanlık, Biyometrik Veri Sistemi, Suç Araştırma Raporlama ve Balistika projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

- Sınırlardan terörist geçişlerin engellenmesi, yasa dışı göç, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 2020 yılında doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro-optik kulenin faaliyete geçirilmesi planlanıyor

- Sayısal telsiz sistemi DMR'nin 22 il ve 176 ilçede sistem kurulumları sağlandı. Ankara ve İstanbul'da da 2020 yılı içerisinde sistemin devreye alınması hedefleniyor

(AA)