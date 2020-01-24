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24 Ocak 2020 Cuma 11:10:30 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:11:21

Türkiye 'Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi) Kurulacak bu merkez, çok taraflı iş birliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak." dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) bağlı "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na (C4IR Network) katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu sayede ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, WEF platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan MESS, iş birliğini bir üst seviyeye taşıdı.

Sendika, Türkiye sanayisini geleceğe hazırlamak için kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile WEF'in "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na (C4IR Network) katıldı. Davos'da imzalanan iş birliği ile MEXT, dünyada çok az sayıda bulunan WEF'e bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi.

Türkiye'ye özel projeler geliştirecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde imzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla MESS, Türkiye'yi ve sendika üyelerini, WEF'in söz konusu ağında temsil edecek.

MESS'in hayata geçirmeye hazırlandığı MEXT Teknoloji Merkezi bünyesinde bulunacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi, dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye'ye özel projeler geliştirecek.

Kamuyla iş birliği içinde pilot uygulamalar ve bunlara yönelik mevzuat önerileri geliştirme imkanlarına sahip olacak merkez, nesnelerin interneti, robotlar, yapay zeka, otonom araçlar, "drone"lar ve blokzincir gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlayacak.

"Sanayicimize ve kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde dijital dönüşümü ve inovasyonu odağa aldıklarını anımsattı.

Yüksek verimlilik, düşük maliyet ve esnek üretim yapısını sanayiye hakim kılmak istediklerini belirten Varank, bunu başarmanın yolunun sanayinin teknolojiyle entegrasyonundan geçtiğini bildirdi.

Varank, gelişen teknolojilerin hem özel sektör hem de kamu tarafında yeni gereksinimleri beraberinde getirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin uygulamaya geçiş aşamasında, kamu politikalarının etkin ve esnek şekilde yeniden tasarlanması önemli. Kurulacak bu merkez, çok taraflı iş birliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak. Ayrıca bu sayede, ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız."

"Üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz"
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da WEF ile yaptıkları iş birliğinin hem MESS üyelerine hem de Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağını bildirdi.

MEXT Teknoloji Merkezi ile Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de öncü bir rol üstlenmeye hazır olduklarını aktaran Akkol, "WEF iş birliği ile söz konusu rolümüzü global arenaya taşıdığımızı söyleyebiliriz. MESS'in, üyelerimizin ve Türkiye'nin bu kıymetli iş birliği ağından en verimli şekilde faydalanacağına şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan Davos'ta bilgi aldı
WEF toplantıları için İsviçre'de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye'nin "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na katılımını sağlayan iş birliği anlaşmasıyla ilgili forum temsilcileri ve MESS yetkilileriyle bir araya geldi.

Pekcan, MEXT bünyesinde çalışacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezinin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı, kamu-özel sektör iş birliğinde teknolojik gelişmelerden toplum için maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

WEF'e bağlı faaliyet gösteren ağ, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yararına en iyi hizmet edecek şekilde uygulanmaya konmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel şirketler, akademisyenler ve sivil toplumla iş birliği içinde olan ağ, çığır açan teknolojiler etrafında şekillenen geleceğin güvenli, etik ve sürdürülebilir olması için çalışıyor.

(AA)

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