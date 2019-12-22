Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı
Türkiye'de ilk defa ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yaman ve ekibi tarafından yapılan sistem sayesinde, kanatlardaki sürtünme kuvveti azaltılarak, uçuş aerodinamik açıdan daha verimli hale getirildi. Ayrıca uçak aynı görevi daha az yakıt kullanarak yaptığı için maddi olarak da daha ekonomik bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.
ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Yaman, Prof. Dr. Serkan Özgen, Doç. Dr. Metin Şahin ve Doç. Dr. Güçlü Seber, TÜBİTAK projesiyle geliştirdiği ’şekil değiştirebilen göreve uyumlu kanatları’ İnsansız Hava Aracı (İHA) üzerinde denedi.
DAHA EKONOMİK BİR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tasarım ve yer testleri ODTÜ, üretim ve uçuş testleri TAİ ortaklığıyla yapılan şekil değiştirebilen kanatlı uçak başarıyla uçuruldu. Sistem sayesinde, kanatlardaki sürtünme kuvveti azaltılarak, uçuş aerodinamik açıdan daha verimli hale getirildi. Uçak, aynı görevi daha az yakıt kullanarak yaptığı için hem daha ekonomik bir uçuş gerçekleştirildi, hem de havaya daha az azotoksit ve karbondioksit bırakılarak doğanın daha az kirletilmesi sağlandı.
Prof. Dr. Yaman ve ekibi ayrıca, havacılığın geleceği ile ilgili uluslararası çalışmalarda Türkiyeyi temsil ederken, 5 milyon avro bütçeli ’Change’ isimli AB projesinde yer aldı.
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMUYOR
Konvansiyonel yöntemlerde flap ve aileronlar açıldığı zaman arasından geçen hava gürültüye neden oluyor, ama burada önerilen yöntemde flap ve aileronlar açılmadığı için hava geçmiyor, hava geçmediği zaman da onun yarattığı gürültü olmuyor tabii" dedi.
DÜNYADAKİ ÇALIŞMALARIN DIŞINDA DEĞİLİZ
Prof. Dr. Yaman, geleceğin hava taşıtlarındaki kanatların da şekil değiştirebilen yapıda tasarlanmasının beklendiğini dile getirerek, "Avrupada ve dünyada, yapılan çeşitli çalışmalar var. Türkiye olarak biz bunların dışında değiliz, teknolojik olarak değil, bilgi birikimi olarak içindeyiz ve içinde yer almak için daha ileri projelerde de çalışıyoruz. Havacılığın geleceği bu tür yapılarda olmak zorunda. Çünkü bütün diğer mühendisler gibi havacılık mühendisleri de doğayı mümkün olduğunca daha az kirletmek istiyorlar. Yeşil uçaklar, doğayla dost uçaklar yapmak istiyorlar ve ekonomik uçaklar yapmak istiyorlar" diye konuştu.
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- Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı
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