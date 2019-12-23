Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek

  • Bist 100
    111527
  • Dolar
    5,9299
  • Euro
    6,5768
  • Altın
    282,5530
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe Beko'da Stimac'la yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Stimac'la yollar ayrıldı
Terör örgütü PKK'da patlayıcıların temini ve ikmalini gerçekleştiren ağ çökertildi Terör örgütü PKK'da patlayıcıların temini ve ikmalini gerçekleştiren ağ çökertildi
Başakşehir'in eski oyuncusu Galatasaray'a önerildi Başakşehir'in eski oyuncusu Galatasaray'a önerildi
Gaziantep'in yemekleri kadar ünlü kahvesi: Menengiç Gaziantep'in yemekleri kadar ünlü kahvesi: Menengiç
2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular 2020 haberimizde 2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular 2020 haberimizde
'Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar' etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi 'Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar' etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi
Fenerbahçe Niasse'nin transferi için düğmeye bastı Fenerbahçe Niasse'nin transferi için düğmeye bastı
'Sihirli Flüt'ün notaları St. Paul Anıt Müzesi'nde yankılandı 'Sihirli Flüt'ün notaları St. Paul Anıt Müzesi'nde yankılandı
Abdullah Avcı'ya kendi camiasından büyük tepki Abdullah Avcı'ya kendi camiasından büyük tepki
Türkiye'de bir ilk! Şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı Türkiye'de bir ilk! Şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı
Eleman bulmakta zorlanan PKK/YPG ABD'nin gönderdiği paralarla terörist kiralıyor Eleman bulmakta zorlanan PKK/YPG ABD'nin gönderdiği paralarla terörist kiralıyor
Ersun Yanal'ın istifa sinyalinin sebebi Ali Koç Ersun Yanal'ın istifa sinyalinin sebebi Ali Koç
Afganistan'da bir ABD askeri operasyon sırasında öldürüldü Afganistan'da bir ABD askeri operasyon sırasında öldürüldü
Yusuf Yazıcı'dan yıkan sakatlık haberi geldi Yusuf Yazıcı'dan yıkan sakatlık haberi geldi
2019-2020 sömestr tatili ne zaman? 2019 yarı tatil ne zaman? 2019-2020 sömestr tatili ne zaman? 2019 yarı tatil ne zaman?
Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek
Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı verildi Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı verildi
23 Aralık Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, Çeyrek altın ve Bilezik ne kadar? 23 Aralık Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, Çeyrek altın ve Bilezik ne kadar?
Telefon kayıt ücreti 1813 TL oldu Telefon kayıt ücreti 1813 TL oldu
Görüntüleri ortaya çıktı! Hafter'den katliam Görüntüleri ortaya çıktı! Hafter'den katliam
Sinan Aygün: Mansur Yavaş 79 projeyi açıklamak zorunda Sinan Aygün: Mansur Yavaş 79 projeyi açıklamak zorunda
Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası kriz Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası kriz
Burak Yılmaz hakem Cüneyt Çakır'ı hedef gösterdi Burak Yılmaz hakem Cüneyt Çakır'ı hedef gösterdi
Derbiyi en iyi anlatan 10 kare Derbiyi en iyi anlatan 10 kare

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:11:37 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:14:15

Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım’da Çin yük treninin Marmaray’dan geçerek Prag’a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin’e uğurlamayı planlamaktayız." dedi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması inisiyatifi olan Kuşak ve Yol kapsamında Marmaray’dan geçen yük treninin ardından Çin’de yaptıkları görüşmeler, Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor hattının aktifleşmesi ve Türk ihracatçılarına açılacak kapılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin’e uğurlamayı planlamaktayız." diye konuşan Uygun, ilk trenin hem ihracat açısından bir başlangıç, hem de Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçirilmesi ve buradan da maksimum derecede fayda sağlanması konusunda Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Uygun, mayıs ayından beri Türkiye’nin doğusunda kalan ülkelerin demir yolları idareleriyle çok yoğun temas içine girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars hattının faaliyete geçmesinden sonra, hem yük trafiğinin, hem de üzerinden geçecek olan yük miktarının artması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda şunu gördük ki artık ülkemizin üretiminin ihracata dönüşmesi için Orta Koridor olarak adlandırdığımız ‘Demir İpek Yolu’nun faaliyete geçmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla önemli görüşmeleri tamamladık. Bu faaliyetlerimizi yaparken, ülkemizin girişimci ruhunu, özel sektörün dinamizmini de yanımıza alarak özel sektör firmalarımızla birlikte bu ihracatları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattımızın forwarderi (yönlendirici firma) olan bu bölgede Pacific Eurasia firmasına ve yönetimine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

KARS'A LOJİSTİK MERKEZ İNŞAA EDİLİYOR

Türkiye’de 11’inci Kalkınma Planı kapsamında lojistik sektörünün en önemli sektör haline dönüştüğünü ve demir yollarının da burada çok önem arz ettiğini vurgulayan TCCD Genel Müdürü Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demir yollarına yatırımı bir devlet politikası haline getirdiğini ve 2003’ten bu yana yoğun yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Uygun, yatırımların devamının gelmesinin, Türkiye’de demir yollarıyla taşınacak yük miktarının artmasının, lojistik imkanların artırılmasının, Türk ihracatçıların mallarının yakın coğrafyalara "hızlı ve ucuz maliyetle" gitmesinin önem arz ettiğinin altını çizdi.

2020'DE 300-400 TREN GEÇECEK

Uygun, Çin’de hafta içinde yaptığı görüşmelerde Türkiye’den geçen trenlerin devamının gelmesi konusuna değinerek "Bu konuyla alakalı çok iyi sonuçlar elde ettik ve önümüzdeki yıl, yani 2020 yılı içerisinde yaklaşık 300-400 trenlik bir geçişi temin edebileceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 1000'li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu trenlerin geçişlerinin sadece transit olarak düşünülmemesi gerektiğine ve Türk firmaları için de yeni fırsatları beraberinde getireceğine işaret eden Uygun, "Bu koridorun (Türkiye’nin desteklediği Orta Koridor) çalışması demek, aynı zamanda ülkemizin küçük, orta ölçekli ve büyük sanayicilerinin ürettiği malların, gıda ve tarım üreticilerinin ürünlerini yakın ve uzak pazarlara özellikle Çin’e ulaşımıyla ilgili lojistik imkanlarını elde ettiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Çin’de tüketimin arttığını ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Uygun, "Ülkemizin de Çin’e satabileceği ürünler olduğuna inanıyoruz. Çünkü Çin’in tüketim alışkanlıkları değişti. Zeytinyağı tüketmeye başladı. Farklı ürünleri almaya başladı. Dolayısıyla bizim ürünlerimizin buralara gelmesi demek, ihracatımızın artması demektir. " değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ