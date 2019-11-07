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07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:48:34

Türkiye biriktiriyor

Önceki yıla göre yüzde 15 artan tasarruf mevduatlarında, bir trilyon 351 milyar lira birikti. Kişi başı tasarruf, 14 bin liradan 16 bin liraya yükseldi. 

Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8  artarak 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başı ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu. 

ANKARA İKİNCİLİĞİ KAPTIRDI 

Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,3'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-eylül döneminde toplam 572 milyar 27 milyon 350 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Geçen yılın 9 ayı itibarıyla 511 milyar 559 milyon 144 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 11,8 artmış oldu. Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'un ardından, 133 milyar 550 milyon 398 bin lirayla Ankara ikinci, 93 milyar 609 milyon 110 bin lirayla İzmir üçüncü, 46 milyar 755 milyon 86 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı. 

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