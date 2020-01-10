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10 Ocak 2020 Cuma 11:49:55 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:57:18

Türkiye batıyorcular şokta! Dünya Bankası, Türkiye tahminini yükseltti

Bütün cephelerde terörle amansız mücadele eden Türkiye'nin ekonomik anlamda daralmasını bekleyenler şokta... Büyük şaşkınlık yaşayan Dünya Bankası, son açıklamasıyla ekonomistleri de şaşkına çevirdi.

Türkiye ekonomisinin daralma beklenirken bir anda canlanması Dünya Bankası'nın ekonomistlerini de şaşkına çevirdi.

"Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görümüm” raporunu da hazırlayan ekonomist Franziska Ohnsorge, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

EKONOMİ CANLANDIRILDI, TÜRKİYE BİZİ ŞAŞIRTTI

Ohnsorge, Türkiye’nin geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergilediğini belirterek, “Geçen yıl Türkiye’nin büyümesi tahmin edilenin üzerindeydi. Biz 2019 yılı için negatif bir büyüme bekliyorduk. Fakat ortaya daha çok duraklama, yüzde sıfır gibi bir büyüme çıktı. Biz politikanın sıkılaştırılmasını bekliyorduk. Fakat böyle bir durum gerçekleşmedi. Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı.” ifadelerini kullandı.

2020'DE YÜZDE 3 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 seviyesinde bir daralmanın beklendiğini fakat son raporda bunun yüzde sıfır büyüme olarak revize edildiğini hatırlatan Ohnsorge, “Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesinde döngüsel bir büyümenin kaydedilmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Ekonomisti Ohnsorge, “Bu tahminimiz büyük oranda politika belirsizliğinin azalmasına dayanıyor. Küresel ticaret iyileşiyor. Türkiye küresel ticaretten faydalanıyor. Türkiye, dünya ticaretine açık ve küresel ticaretteki iyileşmeden yararlanıyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜMENİN ARTMASINI BEKLİYORUZ

“Türkiye’de ekonomik büyümenin kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz. Bu bazı güçlü varsayımlara dayanıyor. Örneğin finansal piyasaların bir daha baskılanmaması gibi. Bunun gerçekleşebilmesi için küresel koşulların olumlu olması gerekiyor. Fakat bu, aynı zamanda Türkiye’de yerel bazda doğru politika kararlarının da verilmesini gerektiriyor. Bu büyüme beklentisi, finans piyasalarının istikrarlı olmaya devam etmesi yönündeki varsayıma dayanıyor.”

KÜRESEL EKONOMİ TAHMİNLERİ

2019 yılının küresel ekonomi için oldukça zor bir yıl olduğunun altını çizen Ohnsorge, “Küresel ekonomide bir miktar dengelenme görüyoruz. Ayrıca küresel ticaret gerilimlerinin de bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Küresel ekonomik büyümenin 2019 yılındaki yüzde 2,4 seviyesinden 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Fakat bu çok kırılgan bir büyüme.” uyarısında bulundu.

Küresel ekonomiye ilişkin 2020 yılında büyük risklerin olduğuna dikkati çeken Ohnsorge, “Bu riskler, içerisinde jeopolitik riskleri ve küresel bazda ya da gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasalarda aksama olasılıklarını da barındırıyor.” dedi.

Ohnsorge, “Bir diğer şok ise ticaret gerilimlerinin artması olabilir. Geçtiğimiz günlerde yaşananların öncesinde de jeopolitik riskler söz konusuydu. Örneğin Suudi Arabistan’daki petrol tesislerinin hedef alınması gibi. Eğer bu riskler artarsa, küresel büyüme görünümünü etkileyebilir. En azında petrol fiyatlarının artmasına neden olabilir. Bu da tüm dünyada petrol ithalatçısı ülkeleri etkiler.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PARA POLİTİKALARI

Küresel para politikalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuz gelecek 2-3 yıllık süreçte küresel faiz oranlarının çok çok düşük olacağı yönünde. ABD’de ve Avrupa’da para politikalarının son derece genişlemeci olmasını bekliyoruz. Bu da büyümeyi destekleyecektir.” ifadesini kullandı.

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