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14 Aralık 2019 Cumartesi 16:49:09 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:54:22

Türkiye akıllı yoluna kavuşuyor: Akdeniz Sahil Yolu'nun fiber optik altyapısı bitmek üzere

Türkiye'de bir ilk için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımının da tamamlandığını belirten Bakan Turhan, Türkiye'nin merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşmuş olacağının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapının tamamlandığını belirterek, "Türkiye, merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımın her aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla akıllı ulaşım sistemlerinin insan hayatına girdiğini söyledi.

Bilişim destekli ulaşım altyapısının artık dünyada gelişmiş ülkelerce kullanılmaya başlandığını belirten Turhan, söz konusu akıllı yollar sayesinde sürüş konforunun artmasının yanı sıra trafik güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığını anlattı.

Yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya çıkan "akıllı ulaşım sistemleri"nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılmasını planladıklarının altını çizen Turhan, “Kara yollarımızı 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirmek için planlarımızı yaptık." diye konuştu.

"FİBER ALTYAPI KURULUMU TAMAMLANDI"

Akıllı yol hedefleri çerçevesinde 5 bin kilometreye yakın yolun planlamasını yaptıklarını dile getiren Turhan, "Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik alt yapı tamamlandı. Bu kapsamda kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı." bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan, merkez ve sahaya kurulacak sistem bileşenlerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayacak 505 kilometrelik kara yolu ağına fiber optik kablo kurulumunun da bitirildiğini vurguladı.

Kara yolu ağında tesis edilecek akıllı ulaşım sistemleri bileşenlerinin yer ve özelliklerinin belirlendiğini ifade eden Turhan, tüm sistemlerin yönetiminin gerçekleştirileceği merkezin tasarlanmasına yönelik hizmet alımını da yaptıklarını kaydetti.

Turhan, 2020'de merkez ve saha bileşenlerinin yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını aktararak, Türkiye'nin merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşmuş olacağının altını çizdi.

Akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent içinde de sağlayabilmek için benzerlerini şehirlerde de kurduklarını anımsatan Turhan, böylece şehirleri akıllı hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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