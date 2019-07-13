Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme

Küresel hava kargo taşıyıcıları arasında en hızlı büyüyen marka olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın en büyük 5'inci kargo şirketi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD’nin mayıs ayı verilerine göre, şirket bir başarıya daha imza attı.

PAZAR PAYI YÜZDE 4! DÜNYADA 7. SIRADA

Verilere göre Turkish Cargo, global hava kargo pazarının yüzde 5.1 küçülme gösterdiği sektörde yüzde 7.1 tonaj artışı sağladı. Şirket, pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

SATIŞ TONAJI ARTTI

Kargo şirketi, satılan tonaja göre; Amerika kıtasında yüzde 34.4, Uzakdoğu bölgesinde yüzde 19.3 ve Ortadoğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12.2 büyüme başarısı gösterdi.