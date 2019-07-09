Turkcell'den veri merkezlerine katkı! 2 milyon TL’lik yatırım

Dijital servisler ve iş çözümleriyle son 3 yılda dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma başarısını gösteren Turkcell, 8 veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip. Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışan şirket, 2016’da Gebze Veri Merkezi’ni açmıştı.

ÇORLU'YA AÇILACAK



Şirket, söz konusu merkezin ardından geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sundu. Bu yıl Ankara, 2020’de de Çorlu veri merkezlerinin tamamlanmasıyla, Turkcell tarafından yapılan yatırım miktarı 2 milyar TL’yi bulacak.



SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ



Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Amacımız, yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek” dedi.