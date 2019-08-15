TürkAkım'da vana 4 ay sonra açılıyor

Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak 31.5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım doğalgaz hattının Kıyıköy’deki gaz alım terminali inşaatı çalışmaları kesintisiz sürüyor. TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğalgaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

15 milyon haneye enerji

Yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere, doğrudan ve dolaylı 1700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “TürkAkım, yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor.”

2 hattan oluşacak

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip 2 hattan oluşacak. TürkAkım'da birinci hattan gelecek 15.75 milyar metreküplük doğalgaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin tamamlanmasıyla, yıl sonunda ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi hedefleniyor.