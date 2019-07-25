TürkAkım'da terminal tamam! Çoğu gitti azı kaldı...

Bu aşamanın da sona ermesiyle birlikte projenin hayata geçecek olması Türkiye'nin enerji alanındaki konumu açısından stratejik bir adım olacak. Proje kapsamında doğalgaz Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e deniz altından ilerleyen iki paralel hatla taşınacak. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, BOTAŞ tarafından hayata geçirilen kara hattıyla Lüleburgaz yakınında doğalgaz dağıtım hattına bağlanarak Türkiye'nin kullanımına sunulacak.