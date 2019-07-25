TürkAkım'da terminal tamam! Çoğu gitti azı kaldı...
Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz iletecek olan iki paralel hattan oluşan ve teknik açıdan dünyanın en gelişmiş doğalgaz projeleri arasında bulunan TürkAkım'ın inşaatının son adımı alım terminalin yüzde 90’ı tamamlandı.
Bu aşamanın da sona ermesiyle birlikte projenin hayata geçecek olması Türkiye'nin enerji alanındaki konumu açısından stratejik bir adım olacak. Proje kapsamında doğalgaz Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e deniz altından ilerleyen iki paralel hatla taşınacak. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, BOTAŞ tarafından hayata geçirilen kara hattıyla Lüleburgaz yakınında doğalgaz dağıtım hattına bağlanarak Türkiye'nin kullanımına sunulacak.
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