TürkAkım'da ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı

  • Bist 100
    102333
  • Dolar
    5,7260
  • Euro
    6,3873
  • Altın
    261,6720
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız
Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama!
Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir? Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir?
Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?
ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları... ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...
Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle
ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir? ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir?
Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık
Bekçiler mahalleye güven verdi Bekçiler mahalleye güven verdi
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı
200 yıllık gömlek modaya yön verecek 200 yıllık gömlek modaya yön verecek
İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir? İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir?
Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı
Göztepe'de Grillo dert oldu Göztepe'de Grillo dert oldu
Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi' Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'
Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı
Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi
Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak? Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak?
Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar
Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43:59 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44:44

TürkAkım'da ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak, buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Kıyıköy alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

Türkiye'nin enerji güvenliğine ve enerji merkezi olma hedefine büyük katkısı olacak TürkAkım'ın Türkiye'deki alım terminalinde çalışmaların bu kritik eşiği geçişiyle birlikte, projenin hedeflenen operasyon tarihi Aralık 2019'da faaliyete geçmesi için önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.

Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz iletecek olan iki paralel hattan oluşan ve teknik açıdan dünyanın en gelişmiş doğal gaz projeleri arasında yer alan TürkAkım'ın inşaatının son adımı alım terminalinin tamamlanmasıyla birlikte projenin hayata geçecek olması Türkiye'nin enerji alanındaki konumu açısından stratejik bir adım olacak.

Proje kapsamında doğal gaz Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e deniz altından ilerleyen iki paralel hatla taşınacak. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, BOTAŞ tarafından hayata geçirilen kara hattıyla Lüleburgaz yakınında doğal gaz dağıtım hattına bağlanarak Türkiye'nin kullanımına sunulacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Kıyıköy'den Avrupa'ya ulaşacak. İkinci hattın yapımını ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak girişimi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ yürütüyor. İkinci hattın Avrupa'ya ulaşacak rotasında son dönemde Bulgaristan seçeneği güç kazanmış görünüyor.

"TürkAkım Türkiye-Rusya iş birliğini pekiştirecek"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TürkAkım proje şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oleg Aksyutin, "Kıyıköy alım terminalindeki tüm inşaat çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlamış bulunuyoruz. Rusya'daki kara tesisleri yüzde 99 tamamlanmış bulunuyor. Karadeniz'in iki kıyısını birleştiren deniz hatlarının ikisi de tümüyle bitti. Projenin deniz kesimi rekor sürede tamamlandı." diye konuştu.

Bu aşamanın, teknik açıdan bu kadar zorlu bir proje için çok çarpıcı bir başarı olduğuna işaret eden Aksyutin, "Türkiye kara kesimindeki inşaat süreci, hem öngörülen proje takvimine hem de son derece sıkı güvenlik, toplumsal ve çevresel standartlara uygun şekilde ilerledi. TürkAkım boru hattının aralık ayının sonuna dek doğal gaz aktarmaya hazır hale geleceğine güvenimiz tam. TürkAkım böylece hem nesiller boyu Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayacak hem de Türkiye-Rusya iş birliğini pekiştirecek." dedi.

Terminal inşaatı ve test işlemleri bittiğinde proje tamamlanacak

TürkAkım İletişim Müdür Yardımcısı ve Proje Sözcüsü Aslı Esen, projenin deniz kesimi kapsamında iki hat için toplamda deniz altında yaklaşık bin 860 kilometre boru döşendiğini anımsatarak, "Rusya ve Türkiye kara kesimlerinin inşaatında da sona yaklaşıldı. TürkAkım proje şirketi olarak bizler alım terminalini ve deniz kesimiyle olan yaklaşık 3,5 kilometrelik bağlantı hattını yapıyoruz. Projenin Rusya, Karadeniz ve Türkiye kesimleri artık tümüyle bütünleşmiş durumda. Kıyıköy'deki alım terminalinin yapımı ve test süreci de bitince proje tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kıyı geçişi ve terminale kadar olan boru hattı güzergahının yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Şantiye sahası gibi geçici kullanım için ayrılan alanlar toprak örtüsünün eski haline getirilmesinin ardından yeniden ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kalıcı kullanım alanlarındaki ağaç kaybının telafisi için de BOTAŞ ve Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında kaybedilen her ağaca karşılık beş ağacın dikilmesi ve beş yıl boyunca bakımlarının yapılması temin edildi." 

(AA)

Hakan Atilla Türkiye'de
Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar bitiyor!
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
Bakanlık'tan 'mavi su' uyarısı: Onaysız ürünleri almayın
Tottenham Başkanı'ndan flaş Wanyama mesajı: G.Saray'a gönderebiliriz ama...
Bakan Soylu'dan Suriyeliler ile ilgili kritik açıklama!
Süreyya Yalçın'dan ekibine 100 bin liralık villa
Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Terör örgütünün propagandasına katıldı
Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü
HDP ve DBP yöneticilerine PKK operasyonu
Babası Boris Johnson'ı anlattı
Avcı yeni "Visca"sını buldu! Beşiktaş bombayı patlatıyor!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe çok sert mesajlar: Uzak durun!
'Güçlenmemizi istemiyorlar'
Ekonomide kritik gelişme... 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Dünyanın takip ettiği krizde flaş gelişme! Geri adım attılar!
Saklambaç 24.07.2019 Gazete Jeff Bezos’a ait olduğu öne sürülen Flying Fox’ Bodrum'a vuruldu
Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Şoför esnafına erken emeklilik...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ