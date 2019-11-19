TürkAkım hazır

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdi. Esen, ''Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız'' dedi. TürkAkım projesinin 935 kilometrelik 2 hattan oluştuğu bilgisini paylaşan Esen, ''TürkAkım, Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor. Bu da projenin sonuna gelmiş olduğumuzun anlamına geliyor” dedi.