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06 Ocak 2020 Pazartesi 11:12:22 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:16:17

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı operasyona hazır şekilde 8 Ocak Çarşamba gününü bekliyor

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak tarihini bekliyor. Rusya'dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarını bağlayacak olan dev proje, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecek resmi açılış töreniyle hizmete girecek.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek resmi açılışı bekliyor.

Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak. TürkAkım, Rusya'dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.

Doğalgaz boru hattı, 31,5 bcm tedarik kapasitesiyle, Türkiye ve Avrupa'nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne dek 2 bin 200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor. TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda.

TÜRKAKIM'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Toplam yıllık kapasite 31,5 bcm. Azami operasyon basıncı 283 bar. Her bir deniz hattının uzunluğu 935 kilometre. Azami su derinliği 2 bin 198 metre. Her bir borunun uzunluğu 12 metre. Proje, iki deniz hattı ile Rusya ve Türkiye'deki çeşitli tesislerden oluşuyor.

Denizde 1 bin 870 kilometreyi aşkın uzunluktaki boru hatları inşaatının rekor sürede gerçekleştirildiği açıklandı. Günde 6,3 kilometre boru döşeme hızına ulaşıldı. TürkAkım'ı oluşturan iki hat için toplamda yaklaşık 153 bin boru birbirine kaynaklandı. Deniz hatların inşaatı 2017 Mayıs-2018 Kasım arasında 1,5 yıl sürdü. Dört ayrı su üstü birleştirme işlemi 2019 Ocak ile Mart 2019 arasında başarıyla tamamlandı.

TürkAkım Projesi'nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit kullanıldı. Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı. Boru hatların döşenirken, borular hizalandı, yarı otomatik makinelerle birbirine kaynaklandı, ultrasonla test edildi ve daha korumalı olması için üzerleri kaplandı.

Deniz hatlarının yanı sıra, TürkAkım projesi kapsamında kara tesisleri de yer alıyor. Rusya Kara Çıkışı Tesisi ve Türkiye Alım Terminali tamamlandı.

ÇEVRE KORUMA ŞARTLARI

Çevre koruma çalışmaları kapsamında, ÇED sürecinin yanı sıra hayvanların taşınması, yeniden ağaçlandırma ve çevresel izleme gibi birçok gönüllü faaliyet yürütüldü. 3 binden fazla hayvan, inşaat alanının dışına taşındı. Projeden etkilenen alanın, Kıyıköy'ün toplam ormanlık alanının 10 binde birinden daha küçük olduğu aktarıldı. Orman Müdürlüğü ve BOTAŞ'la ortak yürütülen protokol kapsamında toplam 100 binden fazla ağaç dikildi. Endemik türlere ait tohumlar toplanarak Ankara Gen Bankası'na gönderildi.

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