TürkAkım doğal gaz boru hattı Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla yarın açılıyor
TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in törene katılımı ile yarın açılıyor
Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.
Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.
GAZ AKIŞINA HAZIR
Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.
Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı
- 07 Ocak altın fiyatları ani düşüş! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
- TTYD-TÜSİAD'ın 'Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu' tanıtıldı
- TürkAkım doğal gaz boru hattı Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla yarın açılıyor
- Moody's: ABD-İran gerilimi büyük şoklara neden olabilir