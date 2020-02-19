Türk turizminde yeni bir dönem başlıyor

DISCONTI’nin tanıtım toplantısı 18 Şubat 2020 Salı günü Hotel Les Ottomans’da yapıldı. Lansmana TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı, Eren Perakende Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eren, Eren Perakende CDO’su Arda Genç, Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber, AYD Genel Sekreteri Günöz Atakan katıldı.

Doğru zamanda, doğru kampanyalar

Açılış konuşmasını yapan Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan, “Bizler Eren Holding ve Dijimedya Grup olarak, Türkiye turizminin dijitalleşmesi ve alışveriş turizminden gelen dövizin ülkemize daha fazla girdi sağlamasına katkıda bulunacak bir proje geliştirdik.

Disconti’nin arkasındaki sofistike yazılımı sayesinde, turistleri çok daha yakından tanıyarak, onları stereotiplerine göre segmentleyecek, doğru zamanda doğru yerde doğru kampanyaları önererek alışveriş yapmalarını tetikleyeceğiz.

Artık biliyoruz ki günümüzün trend kavramı “big data”! Big data ile Disconti’nin kapsamı örtüşüyor. Aslında ikisi de aynı yere gitmek istiyor; yani kullanıcılarımızı anlamak ve tam onlara göre iletişim yaparak daha fazla para harcamalarını ve ülkemizden mutlu ayrılmalarını sağlamak. Elde edilecek Disconti kullanım, davranış ve alışveriş dataları ve analizlerimiz sayesinde; tüm partnerlerimizle aramızdaki bağı güçlendirecek ve iki tarafın da gelişmesine katkılarda bulunacağız. Disconti ile 3 yıl içerisinde turizm gelirlerimize 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Disconti’nin stratejik ortağıyız

Toplantıya katılan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise “TÜRSAB, olarak amacımız Türkiye’nin turizm gelirinin artırılmasına elimizden geldiği kadar katkı sağlamak. Kurum olarak Türkiye’nin turizmden aldığı kişi başı gelirin artırılması noktasında atılan tüm adımları destekliyoruz. Bu çerçevede DISCONTI projesinin de stratejik partneri konumundayız. Proje kapsamında seyahat acentalarımızın da bu projeye destek vermesini, DISCONTI kartının seyahat acentaları üzerinden de gelen misafirlerle buluşturulmasına yardımcı olacağız” açıklamasını yaptı.

Lansmana katılan ve Disconti destekçileri arasında yer alan turizm sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları TÜROB, İstanbul Rehberler Odası, Global Blue, TURYİD ve AYD temsilcileri de Disconti’nin Türk turizminde önemli bir eksikliği gidereceğini, ülkemizde tourist sale card uygulamasına büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Disconti’nin ayrıca ülkeye döviz girdisi sağlayacağını belirttiler.

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ziyaretlerini eşsiz bir deneyime dönüştürmek için tasarlanan Disconti, mobil uygulamasıyla da kullanıcılarına sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar tüm ihtiyaçları için özel ayrıcalıklar ve avantajlar sunacak. Turizmde yepyeni bir dönemin başlangıcı olan DISCONTI, Türk ekonomisine de katma değer sağlayacak.

Turizm dijitalleşiyor

Eşsiz konumu ve yüksek potansiyeli sayesinde Türkiye’nin yabancı turistler tarafından tercih edilme oranı gittikçe artarken, Avrupa pazarındaki payı hızla büyümektedir. 2019’da 44 milyonu aşan yabancı turist sayısı, 2020 yılında 51 milyon olarak tahmin edilmekte ve bu alandaki yatırımlar devam etmektedir. 2020 turizm geliri beklentisi 45 milyar dolar olan Türkiye’nin, 2023 yılı hedefi ise 65 milyar dolardır. DISCONTI, 2017 Turizm Şurasında alınan kararlara uygun şekilde, turizmin dijitalleşmesi amacına hizmet etmek adına 28 Ocak 2020’de Türkiye’nin en büyük gruplarından ve global perakende sektörünün önemli oyuncularından Eren Holding ve Dijimedya ortaklığıyla kurulmuştur.

Ayrıcalıklı indirimler ve fırsatlar

Türkiye’nin alışveriş turizminde devrim yaratacak DISCONTI ile yabancı turistlerin ülkemizde daha fazla harcama yapmaları sağlanarak döviz girdisi artırılacaktır. Turizmin ‘dijitalleşmesine’ katkı sağlayacak DISCONTI, turistlerin ülkemizde bulundukları süre boyunca; global ve ulusal perakende ve hazır giyim markalarından çok özel alışveriş fırsatları sunacaktır. Şehir içinde ve dışında konforlu ve hızlı ulaşım çözümleri, turistlerin en çok tercih ettiği restoranlardan indirimli yararlanmaları DISCONTI’nin avantajları arasında yer alacak. Müzelerde ve şehrin cazibe alanlarında da ayrıcalıklı olacak olan DISCONTILILER, WI-FI seçeneğiyle seyahat ayrıntılarını paylaşabilecek, ailecek sınırsız internetin keyfini çıkarabilecekler.

Hedef küresel pazara açılmak

Türkiye’den global pazara açılan “turist, seyahat ve alışveriş mobil uygulaması” oluşturmak vizyonuyla yola çıkan DISCONTI, Türkiye’de kazanacağı başarı sonrası, iş modelini yurtdışına taşımayı hedeflemektedir. Büyüme hedefini Rusya, Polonya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde küresel pazarlarda sürdürecektir.

DISCONTI, öncelikle Türkiye’de kullanıma sunulacak ve tüm turistik bölgeleri kapsayacaktır. Bu özelliğiyle sadece İstanbul ve turistik ziyaret alanlarından fırsatları ve rehberlik hizmetlerini barındıran ‘region card/city pass card’lardan farklılaşmaktadır.

Büyük destek ve işbirliği

Türk turizminde yeni bir dönem başlatacak olan Disconti sektörün en önemli ve büyük sivil toplum kuruluşlarından da destek görüyor. Ülke turizminde önemli misyonlar üstlenen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Global Blue da Disconti’nin basın lansmanında hazır bulundu.

Türkiye’nin önde gelen markaları

Turizmde büyük bir ekonomik gelişim ve dijitalleşme çalışması hedefiyle yola çıkan Disconti yeni bir oluşum olmasına karşın sektörlerinin önde gelen markaları ile işbirliği sağladı. Sağlık, restoran, otel, giyim ve turizm gibi farklı sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ve dünyaca tanınan markaları ve şirketleri Disconti uygulamasında yer alıyor.

Turistlerin Disconti sayesinde indirim ve avantajlardan yararlanacağı markalar arasında ATASAY, BENETTON, BİG BUS, BİSSE, BLUEMINT, BOBBI BROWN, BODRUM MANTI, BOLULU HASAN USTA, BOYNER, CACHAREL, CHAKRA, COLUMBIA, DENTUR AVRASYA, DERİMOD, D’S DAMAT, DÜNYAGÖZ, EFOR, ENGLİSH HOME, FUN LAB, GALATA, GANT, GARDEN MEZZE, GLOBAL BLUE, GREEN SALADS, HACI ABDULLAH, İSTANBUL CERRAHİ, JACK&JONES, JIMMY KEY, KİĞILI, KLASİK OTOMOBİL MÜZESİ, PIERRE CARDIN, LACOSTE, LEGOLAND, BUTİK ÇIKRIK, ZEN DİAMOND, MADAME COCO, MUDO, MNG, NAUTICA, OTELZ.COM, PERSPECTIVE, PINKO, RENT ‘N CONNECT, RUE, ŞANS, DURU VIP, SEA LİFE, SHOP TAX FREE, SNEAKS UP, SUPERSTEP, U. S. POLO, YARGICI, YVES ROCHER, WISPOTTER yer alıyor. Önümüzdeki günlerde yeni markaların da Disconti dünyasına katılması bekleniyor.