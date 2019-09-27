Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır." denildi.
Türk Telekom tarafından, mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır." açıklaması yapıldı.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptıkları mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin, şebekelerinde aksamalara neden olduğu ifade edildi.
Mobil abonelere bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamadıkları için derin üzüntü duydukları dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz. Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi
- 'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi'
- Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor
- TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı
- Bakan Dönmez: Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak