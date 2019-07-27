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27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47:32 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12:38

Türk Telekom ilk altı ayda 745 milyon TL net kar elde etti

Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, "Doğru strateji, uygulama ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019’un ilk altı ayında 745 milyon TL net kar elde ettik. Türk Telekom’un geçen yılın ilk yarısı 1,93 olan borçluluk oranı (Net Borç/FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,76 puana inmiş durumda. Yabancı para riskinden ve borçluluktan bu denli hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile tüm paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kar akışı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom yılın ilk yarısında 745 milyon TL net kar elde etti.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom’un, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019’un ilk yarısında da sürdürdüğü görülürken, 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk yarı büyüme ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi (FAVÖK ) değerlerine ulaşıldı.

2019’un ilk altı ayında yüksek faaliyet karlılığı ile öne çıkan Türk Telekom, toplam abone sayısını da yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin artışla 47 milyona yükseltti.

2019’un ilk altı ayında yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom böylelikle 2008’deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk yarı değeri olan yüzde 47,8’e ulaştı. Yılın ilk yarısında satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK karlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net karı da 745 milyon TL olarak gerçekleşti. Yerli ve milli teknoloji çözümleriyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11,1 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22,4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’den yüzde 50’ye yükseldi.

2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti. Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde gelirleri ile birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjını da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık değerine ulaştırdıklarını aktaran Doany, doğru strateji, uygulama ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019’un ilk altı ayında 745 milyon TL net kar elde ettiklerini bildirdi.

Doany, "Yılın ilk altı aylık döneminde kaydettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlar, abone artışına odaklanan, operasyonel verimliliği hedefleyen ve müşteri deneyimini önemseyen stratejimizi yüksek enerjimizle birleştirerek başarıyla yürüttüğümüzü ortaya koyuyor. Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon şirketi olarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını hedef alan geniş ürün yelpazemizle en iyi müşteri deneyimine odaklanarak sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Döviz riskimizi önemli ölçüde azalttık"

Türk Telekom’un yabancı para riskini de geçen yıla göre önemli ölçüde azalttıklarını dile getiren Doany, "Döviz etkisinden korunmak için kullandığımız türev ürünlerin de etkisiyle, 2018’in ilk yarısında 2,4 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019’un ilk altı ayı itibarıyla 794 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Borçluluk oranımız da dünyadaki benzer diğer büyük telekom operatörlerinden daha düşük seviyede seyrediyor. Türk Telekom’un geçen yılın ilk yarısı 1,93 olan borçluluk oranı (Net Borç/FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,76 puana inmiş durumda. Yabancı para riskinden ve de borçluluktan bu denli hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile tüm paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kar akışı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Doany, Türkiye’nin dijitalleşmesi ve hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi adına internet kullanımının yaygınlaşmasının büyük önem arz ettiğini ve bu alanda çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Fiber hane erişimlerinin 19,4 milyonu aşarken Türkiye’yi 5G’ye hazırlayacak olan fiber altyapıyı geliştirmeyi de ihmal etmediklerini vurgulayan Doany, şu ifadeleri kullandı:

"Hız kesmeden gerçekleştirdiğimiz fiber yatırımlarımız sonucunda Türkiye’nin 81 ilindeki fiber altyapımızı 289 bin kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. OECD tarafından açıklanan fiberleşme raporuna göre Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası AB bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya’nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere’nin yüzde 2 iken Türkiye’de bu oran Türk Telekom’un öncülüğünde yüzde 20’leri aşmış durumda. Fiberin yaygınlaşması için kritik öneme sahip olan Sahaya-Kadar-Fiber (FTTS) çözümlerimizle mobil operatörlere yüksek kalitede bant genişliği ve düşük gecikmeli hizmet sunacak modeller için sağlam bir zemin oluşturacağız."

2019’un ikinci çeyreğinde gerçekleştirdikleri yatırımlara da değinen Doany, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT VENTURES ile büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek "TT VENTURES ile enerji alanında faaliyet gösteren Eltemtek’in yüzde 11 hissesini alarak sağlık ve eğitimden sonra üçüncü yatırımımızı enerji dikeyine gerçekleştirmiş olduk. Bu yeni yatırım ile Türk Telekom’u, Türkiye’nin enerji altyapısını dijitalleştirecek kilit oyunculardan biri haline getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2019’un diğer önemli gelişmelerine de dikkati çeken Doany şunları kaydetti:

"Ana hizmetlerimizin yanı sıra geliştirdiğimiz ve desteklediğimiz yerli ve milli teknolojiler, katma değerli dijital servislerimiz ve bilgi teknolojileri alanında sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önderlik ediyoruz. Her geçen gün zenginleşen içeriğiyle Türk halkının duygularına tercüman olmayı sürdüren Türkiye’nin akıllı dijital klavyesi TAMBU, 9 milyon indirme sayısına ulaştı. Müşteri odaklı self servis platformumuz ONLİNE İŞLEMLER ilk yarı sonu itibarı ile 29 milyon kez indirildi. Müşteri sadakat programımız SİL SÜPÜR’ün de önemli katkılarıyla ONLİNE İŞLEMLER uygulamamız üzerinden LTE’ye geçen günlük ortalama mobil müşteri sayısı yüzde 50’den fazla artış gösterdi. 

Yeni anlık mesajlaşma uygulamamız LAFF gibi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerle, Türkiye’nin verisinin yurt içinde kalmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve en büyük siber güvenlik merkezinde sunduğumuz Türkiye’nin en kapsamlı siber güvenlik hizmetleri ile hem Türkiye’mizin verisini hem de ülkemizin en stratejik ve seçkin şirketlerini siber tehditlere karşı aralıksız bir şekilde koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak adına önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de sağlam ve güçlü nakit akışı yaratmadaki etkin yönetim performansımızla birlikte kârlı büyümeye; dijitalleşme ve ‘daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’ vizyonuyla 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırıma; büyürken büyütmeye ve Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz."

AA

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