Türk Telekom’dan esnafa dijital destek

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanlarla esnaf ve KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıp, onların kazançlarını artırdığı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom, 190’dan fazla ülkede 160 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyaca ünlü web sitesi kurma platformu Wix ile Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Esnaf ve KOBİ’lere yönelik olarak önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom, bulut tabanlı, binlerce hazır teması olan internet sitesi kurma platformu WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile Esnaf ve KOBİ’lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, bloglarını, portfolyolarını açmalarını ve internetten randevu ve rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.