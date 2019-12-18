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18 Aralık 2019 Çarşamba 15:26:38 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:32:58

Türk mühendislerin geliştirdiği dünyanın en küçük kombisi görücüye çıktı

Türk mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği dünyanın en küçük kombisinin yurt dışına ilk sevkiyatı yapıldı. Yüzde 100 yerli sermaye ile tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildiği belirtilen kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi tasarım konusunda da uluslararası alanda iki tane ödül aldı. Ürün önümüzdeki hafta itibariyle tüketicilerin evlerine girmeye başlayacak

Yerli bir kombi markası yeni ürünlerini düzenlediği lansman toplantısında tüketicinin beğenisine sundu. Toplantıda, yüzde 100 yerli sermaye ile tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildiği belirtilen kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi görücüye çıktı. 38 cm eni, 59,5 cm boyu ve 26 cm derinliğine sahip kombinin, enerji tasarrufu konusunda da etkili olduğunu aktarıldı. Ürünün tasarım konusunda iki tane uluslararası ödül bir tane ulusal ödül aldığı bildirildi. Etkinlikte ayrıca akıllı oda termostatı tanıtıldı. Toplantıya şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik, şirketin Genel Müdürü M. Kağan Turan ve basın mensupları katıldı.

"BUGÜN İTİBARİYLE ÜRETİMİ BAŞLADI"

Yaptıkları ürünler ile ilgili çalışmalara değinen Genel Müdür Kağan Turan, ''Bugüne kadar ürettiğimiz ürünlerin içindeki cihazların inovatif özelliklerini ön plan çıkarttık. Son 1,5 yıldır ürünlerin içinden çıkıp dışına odaklamaya ve ürünün evlerde tasarım elementi olarak görünmesini sağlamaya çalıştık. Bu ürünün tasarımıyla alakalı 2 tane uluslararası ve 1 tane de yurtiçinden ödül aldık. Bunların hepsi kendi alanındaki en üst segmentteki değerlendirme kuruluşlarıdır. Daha sonrasında yurtiçi ve yurtdışı testlerimiz sonuçlandı. Bugün itibariyle ürünün üretimi başladı, müşterine stoklarına ve tüketicilerin evlerine önümüzdeki hafta itibariyle girmeye başlayacak'' dedi.

"D,ĞER ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ DOKUNABİLİR EKRANIN OLMASIDIR"

Ürünün özelliklerine değinen Turan, ''Ürünün en büyük özelliği; tasarımından ve ölçülerinden dolayı sınıfının en küçük kombisi olmasıdır. 25 kilowaltlık kapasiteli sıcak suda 2 musluğu aynı anda çalıştırabiliyor. Diğer bir önemli özelliği dokunulabilir ekranın olmasıdır. Buna ek olarak en düşük ısı ihtiyacında dahi minimum alev boyutuyla yakıt tasarrufu sağlayarak tüketimin en optimum düzeyde olmasıdır. Diğer yeni ürünümüz olan uygulama ile cihazı, hangi ülkede olursanız olun uzaktan kumanda edebiliyor olmasıdır. Açma-kapama, sıcaklı ayarı ve arıza kodlarını görebiliyoruz. Cihaz, uzak çözüm uygulamamızla birlikte kullanıldığında daha iyi ısı deneyimi daha doğru cihaz yönetimi olduğu için tasarrufu etkileyen bir ürün haline gelebiliyor'' şeklinde konuştu.,

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ"

Turan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ürünümüzün üretimi yüzde 100 yerli ve milli. İlk sevkiyatımızı İspanya ve Yunanistan'a yaptık. Oralarda çalışan cihazlarımız mevcut. Bulunduğu segmentten ve olmadığımız pazarlardan pazar payımızı arttırmamızı sağlayacak ürün olarak ürün gamımıza koyduk''.

(İHA)

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