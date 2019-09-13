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13 Eylül 2019 Cuma 12:59:32 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 13:02:32

Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak

Türk mühendisleri, teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak sahip olduğu özelliklerle sınıfında 'dünyanın en iyisi' olarak nitelendirilen termal dürbün geliştirdi. Dürbün, sahip olduğu altyapıyla 15-20 kilometre içinde hedeflerin koordinatlarını neredeyse hatasız, gündüz-gece, siste, her hava koşulunda belirleyerek iletebiliyor.

Termal ve gece görüş, kızılötesi/lazer cihazları ve optik çözümler üreten Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine hizmet verirken, çeşitli ürünleriyle de ihracat gerçekleştiriyor.

Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) yeni ürünlerini tanıtan şirket, sınıfında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen Engerek 8 Çok Fonksiyonlu Soğutmalı Portatif Termal Dürbünü ilk kez sergiledi.
Türk mühendislerinin çok kısa sürede teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak geliştirdiği cihaz, fuarda ilgi odağı oldu. Termal kamera, görünür kamera, lazer mesafe bulucu, GPS ve elektronik pusula ile entegre edilen sadece 2,5 kilogram ağırlığındaki cihaz, kompakt ve sağlam bir yapıya sahip.

Üstünlüğünü uluslararası rakiplerle girdiği yarışmayı kazanarak gösteren Engerek 8 ile uzay projelerinde yararlanılan superlattice dedektörü (T2SL) ilk kez bir dürbünde kullandı. İlk soğuma süresi azaltılan, sessiz ve titreşimsiz çalışması sağlanan, boyutları küçültülüp hafifletilen cihazın batarya ömrü ise böylece 3 saatten 6 saate çıkarıldı.

Yeni geliştirilen dünyanın en hafif otomatik zoomlu ve fokuslu optiği kullanılan termal el dürbünü, yaklaşık 13 kilometreden araçları, 9 kilometreden insanların tespitine olanak veriyor.

Dürbüne ayrıca HD özellikte gündüz ve gece, siste görebilen 30X büyütmeli ikinci bir kamera eklendi. Gerektiğinde bu iki kameranın görüntülerini birleştirilerek her tür hedefi, her koşulda görebilen bir füzyon kamera elde edildi.

Görüntünün hedef olarak belirlenebilmesi ve üçüncü parti unsurlara hedef koordinatlarının aktarılabilmesi için cihaza, menzili 30 kilometreyi bulan ve 12 kilometreden bir aracı ölçebilen ve ağırlığı sadece 120 gram olan diyotlu lazer mesafe bulucu eklendi. Mesafe bulucunun ölçüm hatası 20 kilometrede en fazla 1 metre ile sınırlı bulunuyor. Dürbünde ayrıca hem görünür hem kızılötesi lazer hedef noktalayıcılar yer alıyor.
Dürbün, sahip olduğu altyapıyla 15-20 kilometre içinde hedeflerin koordinatlarını neredeyse hatasız, gündüz-gece, siste, her hava koşulunda belirleyerek iletebiliyor.

Engerek 8, sınır güvenliği, devriye, hedef arama gibi bir dizi görevde güvenlik güçlerine destek sağlayacak.

(AA)

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