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07 Ekim 2019 Pazartesi 11:15:28 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:16:59

Türk mühendislerden 'ilaç' gibi icat

Üç Türk mühendis tarafından geliştirilen sesli mobil sağlık uygulaması ile kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olunarak, tedavilerin doğru yönetilmesi sağlanıyor.

Üç genç mühendis Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu´nun Siemens Türkiye´de görev yaparken projelendirdiği mobil sağlık girişimi Albert Health, Siemens´in global girişim destekleme programı Next47´den yatırım alan Türkiye´deki ilk start-up oldu. Ayrıca Paris´te gerçekleşen Techstars programında da başarı kazanarak 1 milyon liralık yatırım aldı.

Yapay zekâ ile hayata geçirilen sesli mobil sağlık uygulaması, kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olarak tedavilerin doğru yönetilmesini sağlıyor. Cep telefonuna indirilen uygulama ile düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapılıp, tansiyon, şeker, nabız değerleri kaydedilebiliyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor.

YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ PAZARINA YÖNELECEKLER

Albert Health´in, yapay zekâ tabanlı algoritmalarıyla kronik hastaların hayatına değer kattığına dikkat çeken uygulamanın mimarlarından Mühendis Serdar Gemici, "Hastalar, Albert ile konuşarak tedavileriyle ilgili günlük notlar tutabiliyor, ilaç hatırlatması kurabiliyor, sağlık ölçümlerini kaydedebiliyor ve tüm sağlık verilerini bir yakını ya da doktoruyla paylaşabiliyor. Ameliyat sonrası hastaların rehabilitasyon sürecini iyileştirmek amacıyla da kullanılabilen Albert ile Avrupa´da ve Türkiye´de son yıllarda hızla gelişen yaşlı bakım merkezi pazarını hedefliyoruz" diye açıklamada bulundu.

HEDEF GÜNLÜK 500 BİN AKTİF KULLANICI

Gemici, Albert´ın üç yıl içinde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hizmet veren, Avrupa´da günlük 500 bin aktif kullanıcısı olan bir sağlık platformu olmasını hedeflediklerinin de altını çizdi.

(DHA)

 

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