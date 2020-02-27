  • Bist 100
    112954
  • Dolar
    6,1706
  • Euro
    6,7522
  • Altın
    326,9880
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor
Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
THY'den bilet iadesi açıklaması! THY'den bilet iadesi açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın
Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek
İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor
ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş
Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası
Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz
Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi
Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak
Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum! Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum!
Kuluçka süresinde korkulan olmayacak! Kuluçka süresinde korkulan olmayacak!
1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar
Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Şubat 2020 Perşembe 12:31:35 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:51:38

THY'den bilet iadesi açıklaması!

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor" dedi. Aycı İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdıklarını ve Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabileceğini duyurdu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Nahçıvan uçuşları durduruldu. Güney Kore'de Seul uçuşları azaltıldı" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından satır başları;

Riskler görüldüğü belirtildi. Biz de Bakanlığımıza söyledik. Ankara'nın daha isabetli olacağı kararı oluşunca İstanbul'a inecek uçağımızı oraya indirdik. 

Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz. 

Seul'dan uçak seferlerimizi azalttık. Nahçivan'dan ise durdurduk. risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. 

Suudi Arabistan'a Umre uçuşları kapatıldı.

Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz. 

MAYIS AYINA KADAR BİLET İADESİ YAPILABİLİR

Ocak başında Wuhan merkezli bu virüste Bahreyn, Çin, İran gibi ülkelerden iptal yaptık. Pekin hariç Çin için tamamen iptal edildi. Pekin için de mart itibariyle karar vereceğiz. Pekin'e uçuş yapmıyoruz. Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir.

250'DEN FAZLA UÇAĞIMIZI DEZENFEKTE ETTİK

250'den fazla uçağımızı dezenfekte ettik. Etmeye devam ediyoruz. Hayatın tabii akışını yolcularımız devam ettirebilirler. Virüs riskli ama virüsten daha riskli olan ise tedbirsiz olmak. Herkesin alması gereken tedbirler bireysel ve kurumsal anlamda alınıyor. Asıl mesele virüs ne kadar riskli ondan daha risklisi tedbirsiz olmak. Bu kısımları da dikkate alarak bunu yönetmek. Tabii hayatın tabii akışı da sürdürülmeli. 

Bizim yaptığımız açıklamaları vatandaşlarımızın takip etmesini talep ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızı süreci çok yakından takip ediyorlar. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER