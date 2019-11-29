Türk Hava Yolları ile Malezya Hava Yolları arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

Türk Hava Yolları ile Malezya Hava Yolları arasında ortak uçuş (code shaering) anlaşması imzalandı.

28 Kasım'da imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak Malezya Hava Yolları ve THY tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan işbirliğinin THY'nin müşterilerine Malezya Hava Yolları'nın işlettiği uçuşlar üzerinden Malezya ve Avustralya'da yeni destinasyonlara uçma imkanı sağlamasına imkan vereceği vurgulandı.

THY, Malezya Hava Yolları'nın Brisbane, Adelaide, Melbourne, Perth, Sidney, Auckland ve 12 Malezya kentine uçuşlardaki pazarlama kodunu uçuş numaralarını kullanabilecek.

Malezya Hava Yommarı da THY'nin Kuala Lumpur-İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve THY'nin diğer rotalarında pazarlama kodu ve uçuş numaralarını kullanabilecek.