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10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49:40 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56:21

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri havacılık sektöründe mezun olmadan iş bulabiliyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, üniversitede okuyan öğrencilerin daha mezun olmadan sektörde iş bulabildiklerini kaydetti, eğitim niteliğinin sektör firmaları tarafından yakından takip edildiğini ve bu kapsamda personel istihdam edildiğini açıkladı.

2011’de Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı tarafından kurulan üniversitenin birçok bölümünde, öğrenciler mezuniyet törenlerinden önce havacılık sektörünün önemli kuruluşlarında işe kabul ediliyor. Kariyer Planlama ve Mezunlar departmanının verilerine göre 2018 yılında 480 mezun veren Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin özellikle Pilotaj, Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi ve Yer Hizmetleri bölümlerini bitiren öğrenciler hızla iş buldu. Mezunların yüzde 32’si diploma töreninden önce, yüzde 56’sı 6 ay içinde, yüzde 12’si 1 yıl içinde farklı firmalarda işe kabul edildi.

“VERİLEN EĞİTİM NİTELİKLİ”

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, verilen eğitimin niteliğinin havacılık sektöründeki firmalar tarafından bilindiğini, bunun da mezunların kolayca iş bulmasını sağladığını söyledi. Nogaylaroğlu, “Buraya gelecek öğrenciler ve aileleri gerçekten şanslı. Nedeni de bildiğiniz gibi tüm dünyada öğrencilerin okullarını bitirdikten sonra iş bulma konusu, aileleri de en fazla düşündüren konulardan bir tanesi. Ancak Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde bu konu çözülmüş durumda. Şöyle ifade edeyim: Daha 4’üncü sınıftayken öğrencilerimiz, daha mezun olmadan, yüzde 32 oranında iş anlaşmalarını yapmış oluyorlar. Okullar bittiğinde yüzde 70’i kendi mesleklerinde, kendi branşlarında iş bulmuş oluyorlar, anlaşmalarını yapmış oluyorlar. Kalan öğrencilerimizin tümü 1 yıl içinde kendi branşlarında bir işe yerleşmiş oluyorlar” dedi.

AKADEMİK DERSLERİN YANINDA UYGULAMALI DERSLER YOĞUNLUKTA

Öğrencilerin kolayca iş bulmalarını akademik derslerin yanında uygulamalı olarak da bu faaliyetlere katılabilmelerinin çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Nogaylaroğlu, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin yetiştirdiği öğrencilerin kalitesi ve özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması. Hemen daha önce de belirttiğimiz gibi kapısının önünde şu anda gördüğünüz bu uçuş okulunun olması. Sadece uçuş okulunun pilotaj bölümü değil mühendislikle ilgili bölümlerin tümünün de burada okul esnasında işlerinin başında, kendi alanlarında eğitim görebilmeleri” diye konuştu.

DHA

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