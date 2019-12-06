Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek

Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin ve Türkistan Valisi Umirzak Şukeyev'in katılımıyla Sembol İnşaat tarafından kamu-özel ortaklığı modeliyle inşa edilecek "Kervan Saray" adlı çok fonksiyonlu turistik tesisin temel atma töreninin yapıldığı belirtildi.

Proje değerinin 39 milyar tenge (101 milyon dolar) olduğu aktarılan açıklamada, "Yatırımcılar, bu uluslararası tesisin içinde sadece oteller değil, doğu pazarı, restoran ve yapay gölün bulunacağı projede eski şehrin mimarisinin de korunacağını söylüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, inşaat çalışmalarının gelecek yıl ekimde tamamlanacağı, söz konusu projenin geçen yıl İstanbul'da yapılan Kazak-Türk yatırım forumunda varılan anlaşmalar çerçevesinde hayat geçirileceği kaydedildi.

(AA)