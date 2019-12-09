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09 Aralık 2019 Pazartesi 12:34:27 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:35:17

Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney "Uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor." dedi.

Türk Eximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği marka kredisi ile yurt dışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, marka kredisini azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunmaya başladı. Kredinin faiz oranı ise Euribor+2,75 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ve tüm ihracatçıların yurt dışından marka alımlarını finanse ettiklerini belirtti.

Yurt dışında Türk ihracatçıları tarafından alınacak iyi markaların ihracatçılara güç katacağını ve ihracatı artıracağını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Bu nedenle uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor. Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir."

Türk Eximbank marka kredisi

Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması; Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden en çok bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor.

Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması gerekiyor. Markanın haciz, rehin ve benzeri nedenlerle sınırlandırılmamış olması da şart koşuluyor.

Kredi tutarları markalaşmaya yönelik yapılmış-yapılacak harcamalar ve sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirleniyor. 

(AA)

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