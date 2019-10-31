Türk bankalarının temelleri sağlam

Eylül sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 4 trilyon 272 milyar 769 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 405 milyar 344 milyon lira arttı. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,5, menkul değerler toplamı yüzde 27,3 ve krediler toplamı da yüzde 5,8 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,96 oldu.

36 MİLYAR LİRA KÂR

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde, 2018 sonuna göre yüzde 16 artarak, 2 trilyon 361 milyar 969 milyon liraya yükseldi. 2018 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 10,4 artarak 466 milyar 50 milyon liraya ulaştı. Eylül 2019 döneminde sektörün dönem net karı 36 milyar 152 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.