03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:50:16
Turizmi şahlandıracak hamleler
Ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler, turizmciyi '75 milyon turist' hedefine bir adım daha yaklaştıracak.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak ek pistle kapasite ikiye katlanarak, 65 milyona yükselecek. Turizm başkenti Antalya’daki havalimanları tepeden tırnağa elden geçirilecek. 2022’de yapımı tamamlanacak Yenikapı Kruvaziyer Limanı’yla, İstanbul’a gelen turist sayısı 13 milyondan 22 milyona çıkacak.
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